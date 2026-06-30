Иранский МИД исключил прямые переговоры с США в Дохе

Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует никаких прямых встреч с Вашингтоном в ближайшие дни. Представители стран уже направились в Доху, однако прямых контактов между ними, как писал Axios, не планируется.

«В ближайшие дни у нас не будет никаких переговорных встреч с американской стороной ни на каком уровне»,— приводит слова господина Багаи Telegram-канал иранского ведомства. Министр добавил, что визиты переговорщиков США и Ирана в Катар никак не связаны между собой.

В Дохе представители стран должны обсудить спор вокруг судоходства в Ормузском проливе, возникший после обмена ударами 28 июня. Источники Axios утверждали, что переговоры пройдут в непрямом формате — делегации США и Ирана не встретятся напрямую, но проведут обсуждения с посредниками из Катара и Пакистана. По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры запланированы на 30 июня.