Иранский МИД исключил прямые переговоры с США в Дохе
Пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не планирует никаких прямых встреч с Вашингтоном в ближайшие дни. Представители стран уже направились в Доху, однако прямых контактов между ними, как писал Axios, не планируется.
«В ближайшие дни у нас не будет никаких переговорных встреч с американской стороной ни на каком уровне»,— приводит слова господина Багаи Telegram-канал иранского ведомства. Министр добавил, что визиты переговорщиков США и Ирана в Катар никак не связаны между собой.
В Дохе представители стран должны обсудить спор вокруг судоходства в Ормузском проливе, возникший после обмена ударами 28 июня. Источники Axios утверждали, что переговоры пройдут в непрямом формате — делегации США и Ирана не встретятся напрямую, но проведут обсуждения с посредниками из Катара и Пакистана. По словам американского президента Дональда Трампа, переговоры запланированы на 30 июня.
Заявление МИД Ирана о непрямом характере переговоров в Дохе является частью сложного и противоречивого диалога между Тегераном и Вашингтоном, который продолжается уже несколько лет. Переговоры между двумя странами часто проходят при посредничестве третьих сторон, таких как Пакистан, Катар или Оман, и регулярно сталкиваются с отказом Ирана от прямых контактов с США, несмотря на то, что Вашингтон выражает готовность к прямым переговорам.
Основными темами этих обсуждений традиционно являются ядерная программа Ирана, снятие американских санкций, а также вопросы судоходства в Ормузском проливе. Только недавно, 18 июня 2026 года, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании о прекращении боевых действий. Этот документ, достигнутый благодаря усилиям пакистанских и катарских посредников, должен был стать отправной точкой для дальнейших переговоров, однако прямая церемония подписания сделки не проводилась, так как стороны сделали это дистанционно. Несмотря на это, ранее, в апреле 2026 года, Иран отменял технические переговоры с США из-за обмена ударами, а Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи еще в начале 2025 года считал переговоры с Вашингтоном бессмысленными из-за того, что США ранее разорвали уже достигнутое соглашение.