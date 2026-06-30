Axios: США и Иран в Катаре проведут непрямые переговоры на уровне экспертов
Переговорщики США и Ирана посетят на этой неделе Катар, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в Белом доме. По его данным, прямых контактов друг с другом они не планируют — стороны проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.
«Спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сегодня отправятся в Доху. Во вторник они встретятся с премьером Катара и другими местными официальными лицами для обсуждения переговоров по Ирану»,— написал господин Равид в соцсети X.
По информации CNN, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф уже направляется в Катар.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном 30 июня в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.
Переговоры между США и Ираном неоднократно сталкивались с разногласиями относительно формата и места их проведения. В частности, Иран ранее настаивал на изменении формата переговоров, предпочитая непрямой диалог и сосредоточение исключительно на ядерных вопросах, что приводило к срывам встреч. В свою очередь, США в прошлом выражали готовность к прямым контактам, но не исключали и непрямой формат. Пакистан и Оман часто выступали в качестве посредников, предлагая свои площадки для встреч.
Вопросы иранской ядерной программы, условия снятия санкций и контроль над Ормузским проливом являются ключевыми в этих переговорах. США выдвигали требования по отказу Ирана от высокообогащенного урана и возможности инспекций ядерных объектов, в то время как Иран требовал гарантий ненападения, сохранения контроля над Ормузским проливом, согласия на обогащение урана и отмены всех санкций. С 2025 года между странами состоялось несколько раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, а также встречи в Исламабаде и Риме.
Эти переговоры приобретали особую значимость для президента США Дональда Трампа, стремящегося заключить сделку, которая отвечала бы интересам США.