Песков назвал помощь жителям Курской области приоритетом работы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита интересов жителей Курской области остается одной из ключевых задач Владимира Путина. На брифинге он отметил, что глава государства регулярно встречается с губернатором региона Александром Хинштейном для обсуждения вопросов восстановления и помощи населению. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня в ходе встречи в Кремле Александр Хинштейн доложил президенту о росте числа выданных жилищных сертификатов. С момента его назначения на пост губернатора их количество увеличилось с 3,8 тыс. до 16 тыс. в настоящее время. Общая сумма поддержки по ним превысила 101 млрд руб.

Кроме того, глава региона заверил, что после запуска первого энергоблока Курской АЭС-2 регион обеспечен «большим запасом энергии».

Ранее в интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин заявил, что Украина лишится части земель из-за вторжения в Курскую область. Эти территории, пояснил президент, потребуются для создания зоны безопасности на Сумском и Волчанском направлениях.