Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы Путина

Заботы жителей Курской области — один из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Заботы курян — это один из приоритетов главы государства»,— уточнил господин Песков на брифинге. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин довольно часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсуждают вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям. Сегодня состоятся очередные переговоры главы государства с господином Хинштейном в Кремле.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин говорил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область потерей территорий, которые нужны российским войскам для создания зоны безопасности. Зона безопасности, пояснил президент, создается на Сумском и Волчанском направлениях.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».