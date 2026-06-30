Песков назвал заботы жителей Курской области одним из приоритетов работы Путина
Заботы жителей Курской области — один из приоритетов работы президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Заботы курян — это один из приоритетов главы государства»,— уточнил господин Песков на брифинге. По словам пресс-секретаря, Владимир Путин довольно часто встречается с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсуждают вопросы восстановления и развития области, оказания помощи людям. Сегодня состоятся очередные переговоры главы государства с господином Хинштейном в Кремле.
В интервью журналисту Павлу Зарубину Владимир Путин говорил, что Украина заплатит за вторжение в Курскую область потерей территорий, которые нужны российским войскам для создания зоны безопасности. Зона безопасности, пояснил президент, создается на Сумском и Волчанском направлениях.
Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».
Взаимодействие президента России Владимира Путина с Курской областью стало особенно интенсивным после вторжения украинских войск в регион с 6 августа 2024 года. Тогда под контролем украинских сил оказались до 28 населенных пунктов, что привело к эвакуации более 150 тысяч жителей. В ответ президент поручил восстановить поврежденные территории, выделить необходимые средства, а также «зачистить» область от противника и создать зону безопасности. За это время российские войска освободили значительную часть захваченных территорий, при этом Владимир Путин 12 марта 2025 года посетил командный пункт в Курской области, где ему доложили о ходе операции.
Президент уделяет внимание как военным аспектам, так и гуманитарным вопросам. Он поддержал выплату 15 тысяч рублей жителям, покинувшим зону боевых действий, а также высказался за распространение режима особой экономической зоны (ОЭЗ) на всю Курскую область для поддержки предприятий и создания новых рабочих мест. Обсуждаются вопросы компенсации ущерба предприятиям, пострадавшим от атак, а также создания мемориала, посвященного событиям 2024-2025 годов в регионе. На регулярных совещаниях с участием врио губернатора Александра Хинштейна и других должностных лиц, Владимир Путин контролирует ситуацию, чтобы обеспечить безопасность местного населения и восстановить жизнедеятельность региона. В апреле 2025 года был озвучен план по освобождению остающихся пяти приграничных населенных пунктов от ВСУ.