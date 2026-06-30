Хинштейн рассказал о «большом запасе энергии» после запуска блока Курской АЭС
Губернатор Курской области Александр Хинштейн заверил, что после запуска первого энергоблока Курской АЭС-2 регион обеспечен «большим запасом энергии». Об этом он рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн (слева) и президент России Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«В этом году наш первый энергоблок Курской АЭС, вы хорошо это знаете, начал поставлять электроэнергию в Единую энергосистему страны»,— сообщил глава региона. По его словам, энергетика — одно из основных экономических преимуществ региона.
Первый энергоблок Курской АЭС-2 ввели в эксплуатацию в конце апреля. Он оснащен инновационной моделью реактора — ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор — типизированный, оптимизированный, информатизированный). По словам Александра Хинштейна, такой реактор — «первый в своем роде». Мощность энергоблока превышает 1,2 тыс. МВт. В январе этого года началось сооружение третьего энергоблока. Все четыре блока АЭС планируют закончить до 2042 года.
Введение в эксплуатацию первого энергоблока Курской АЭС-2 является частью более масштабного проекта по замещению выбывающих мощностей действующей Курской АЭС. Проект Курской АЭС-2 предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) мощностью по 1255 МВт каждый, что на 25% больше, чем у действующих энергоблоков старой станции. Общая мощность первых двух новых блоков составит 2510 МВт.
Строительство Курской АЭС-2 началось в апреле 2018 года, а реализация инвестиционного проекта по строительству энергоблоков № 1 и № 2 началась еще в 2013 году. Физический пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 был запланирован на 2024 год, а энергетический пуск — на 2025 год. Сроки ввода в эксплуатацию второго энергоблока запланированы через год-полтора после первого, а вице-премьер России Александр Новак сообщал, что два энергоблока планируют запустить до 2027 года.
Проект ВВЭР-ТОИ, используемый на Курской АЭС-2, разработан российскими проектировщиками и предполагает снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Новые энергоблоки приходят на смену старым реакторам типа РБМК-1000, первый и второй блоки которых уже выведены из эксплуатации. Третий и четвертый блоки действующей Курской АЭС планируют остановить в 2033 и 2035 годах соответственно. К 2034 году Курская АЭС за счет четырех новых блоков ВВЭР-ТОИ будет вырабатывать 4800 МВт, что увеличит мощность станции с 2 ГВт до 4,8 ГВт.
Курская АЭС-2 в настоящее время является единственной в Российской Федерации площадкой строительства энергоблоков АЭС, находящейся в активной фазе сооружения. Кроме того, подчеркивается, что решения и технологии, применяемые на Курской АЭС-2, могут использоваться для тиражирования по всей стране и за её пределами при реализации российских проектов строительства атомных станций.