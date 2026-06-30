В Горноуральском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Горноуральском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков и повышения уровня воды в водоемах, сообщили в администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте» Фото: Страница главы Горноуральского МО Александра Гудача во «ВКонтакте»

На территории округа подтопления зафиксированы в нескольких населенных пунктах. По данным на 14:00 в селе Николо-Павловское подтоплен 1081 земельный участок, из них 140 — вместе с жилыми домами. В зоне подтопления проживает 1480 человек. В селе развернут оперативный штаб.

Также подтоплено 15 участков в селе Бродово и 8 участков в деревне Шумиха. В коллективных садах «Долина», «Автомобилист-2» и «Тагилстрой-3» подтоплено ориентировочно 200–250 участков. Из садоводств эвакуированы 75 человек, в том числе 24 ребенка.

Подтопления из-за сильного дождя в Свердловской области произошли в разных городах, поселках и селах. Затопило семь низководных мостов и один участок автодороги, было нарушено транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В городе Нижние Серги, наиболее пострадавшем от паводка, введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Много воды затекло»

Полина Бабинцева