В Иране «решительно ответят» на любое нарушение соглашения со стороны США

Тегеран намерен дать решительный ответ на любое нарушение условий меморандума о взаимопонимании со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи в преддверии непрямых переговоров в Дохе.

«Никакие действия не останутся без ответа. Как уже показали вооруженные силы Ирана, любая агрессия в отношении Исламской республики вызывает незамедлительный и решительный ответ»,— сказал господин Багаи (цитата по The Times of Israel).

Он напомнил о недавних американских ударах по югу Ирана, которые в Иране сочли нарушением первого пункта меморандума — он предполагает немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах. По словам представителя иранского МИДа, если подобные нарушения будут происходить и впредь, процесс мирного урегулирования значительно затруднится.

С 18 июня, дня подписания меморандума, стороны ведут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта. 28 июня США и Иран обменялись ударами: Вашингтон атаковал испанские территории из-за ударов на коммерческие суда, а Тегеран в ответ на это ударил по американским базам.

Урегулировать спор вокруг судоходства в Ормузском проливе стороны намерены в Дохе уже на этой неделе. По данным Axios, переговоры будут непрямыми — встречи на экспертном уровне состоятся с посредниками из Катара и Пакистана.