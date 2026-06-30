В Иране «решительно ответят» на любое нарушение соглашения со стороны США
Тегеран намерен дать решительный ответ на любое нарушение условий меморандума о взаимопонимании со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи в преддверии непрямых переговоров в Дохе.
«Никакие действия не останутся без ответа. Как уже показали вооруженные силы Ирана, любая агрессия в отношении Исламской республики вызывает незамедлительный и решительный ответ»,— сказал господин Багаи (цитата по The Times of Israel).
Он напомнил о недавних американских ударах по югу Ирана, которые в Иране сочли нарушением первого пункта меморандума — он предполагает немедленное и окончательное прекращение боевых действий на всех фронтах. По словам представителя иранского МИДа, если подобные нарушения будут происходить и впредь, процесс мирного урегулирования значительно затруднится.
С 18 июня, дня подписания меморандума, стороны ведут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта. 28 июня США и Иран обменялись ударами: Вашингтон атаковал испанские территории из-за ударов на коммерческие суда, а Тегеран в ответ на это ударил по американским базам.
Урегулировать спор вокруг судоходства в Ормузском проливе стороны намерены в Дохе уже на этой неделе. По данным Axios, переговоры будут непрямыми — встречи на экспертном уровне состоятся с посредниками из Катара и Пакистана.
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Взаимоотношения между Ираном и США характеризуются давней напряжённостью, взаимными обвинениями, санкционным давлением и периодическими военными столкновениями. США неоднократно заявляли о стремлении предотвратить создание Ираном ядерного оружия, вводя жёсткие санкции, в том числе в отношении нефтяного сектора. В свою очередь, Иран настаивает на мирном характере своей ядерной программы и отказывается от прямых переговоров под давлением санкций.
Между странами регулярно происходят обмены ударами. Так, в феврале-марте 2026 года Израиль и США совершили серию атак на территории Ирана, включая Тегеран и объекты ядерной инфраструктуры в Исфахане, вследствие чего иранский МИД назвал эти действия грубым нарушением международного права. В ответ Иран наносил удары по израильским территориям и американским военным базам в регионе. Ситуацию обостряет риск выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае экзистенциальной угрозы, что может иметь серьёзные последствия для региональной и глобальной безопасности.