Верховный суд не пересмотрит дело о завышении долга за электричество в 100 раз

Верховный суд РФ (ВС) не увидел оснований для пересмотра и передачи в коллегию дела, в котором со структуры Всероссийского общества спасания на водах (Восвод) взыскали 136 млн руб. за бездоговорное потребление электроэнергии. Нижестоящие суды рассчитали сумму платежа по максимальной пропускной способности оборудования, хотя счетчик, по утверждению потребителя, находился в исправном состоянии.

Спор возник после того, как ООО «Титан» (входит в структуру Восвод) приобрело объект недвижимости, но в отведенные 30 дней не направило заявление о перезаключении договора с МОЭСК (сейчас ПАО «Россети Московский регион»). Сетевая организация установила факт бездоговорного потребления и насчитала 119,6 млн руб. расчетным методом, исходя из максимальной пропускной способности оборудования. При этом по показаниям прибора учета «Титан» потребил электроэнергии всего лишь на 1,1 млн руб.

Арбитражные суды трех инстанций иск электросетевой компании удовлетворили, взыскав с «Титана» 136 млн руб. с учетом неустоек. Из решений следует, что само по себе наличие счетчика не означает, что его показания должны учитываться при бездоговорном потреблении. «Титан» подал жалобу в ВС, ссылаясь на п. 34(1) Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии. Согласно этой норме, расчетный метод применяется, когда невозможно использовать данные учета, но счетчик был исправен и опломбирован.

Изучив доводы заявителя, судья ВС пришел к выводу, что они не подтверждают наличие оснований для пересмотра принятых судами постановлений. В передаче дела в экономколлегию для рассмотрения было отказано, таким образом, решения о взыскании с «Титана» 136 млн руб. остались в силе.

Подробнее об этом деле и проблемах регулирования — в материале «Ъ» «Показательный процесс».

Ян Назаренко