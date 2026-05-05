Показательный процесс

Предприятия, не успевшие в срок передать показания приборов учета энергии или переоформить договор с энергосбытовой компанией, сталкиваются с доначислениями, в разы превышающими плату за фактическое потребление. В деле структуры Всероссийского общества спасания на водах разница между показаниями счетчика и расчетами по нормативам оказалась стократной, а арбитражные суды отказались снизить сумму оплаты. Теперь жалобу компании предстоит рассмотреть Верховному суду РФ. Юристы отмечают, что проблема платы за бездоговорное или неучтенное потребление энергии крайне актуальна для бизнеса.

В Верховный суд (ВС) поступила жалоба ООО «Титан» (входит в структуру Всероссийского общества спасания на водах), которое обжалует применение расчетного способа оплаты потребления энергии. Этот метод предполагает расчет на основе максимальной пропускной способности оборудования. «Титан» приобрел объект недвижимости, но в отведенные 30 дней не направил заявление о перезаключении с ним договора электроснабжения. МОЭСК (сейчас ПАО «Россети Московский регион») признала факт внедоговорного потребления с июня 2022 по июнь 2023 года и насчитала 119,6 млн руб. расчетным методом. «Титан» просил использовать показания счетчика, по которым он потребил энергии на 1,1 млн руб. «Россети» подали иск в суд, который был удовлетворен, а с потребителя взыскано 136 млн руб. с учетом неустоек.

По мнению Арбитражного суда Мособласти, само по себе наличие счетчика не означает, что его показания должны учитываться при бездоговорном потреблении. Кроме того, суд счел, что «Титан» не принял разумных и достаточных мер для своевременного заключения договора с МОЭСК.

Абонент ссылался на п. 34(1) Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии. По этой норме поставка энергии до переоформления договора с новым владельцем объекта признается бездоговорным потреблением, но плата за услуги определяется по счетчику. Однако ни апелляцию, ни окружную кассацию это не убедило.

В конце апреля компания подала жалобу в ВС, настаивая на том, что расчетный метод предназначен для случаев отсутствия учета или недобросовестного потребления и, согласно п. 34(1), применяется, когда невозможно использовать данные учета, но здесь счетчик был исправен и опломбирован. Если же признать расчет «Россетей» обоснованным, сумма должна быть снижена как «явно несоразмерная». Жалоба «Титана» пока не рассмотрена ВС.

Недавно в экономколлегию ВС был передан другой спор, касающийся внедоговорного потребления. В нем ООО «Кремний» просило снизить плату за потребление электроэнергии в декабре 2023 года на 1,37 млн руб. и отменить 305,6 тыс. руб. пеней.

Спор возник из-за того, что компания просрочила передачу данных прибора учета. Энергосбытовая компания рассчитала платеж, исходя из мощности в 1057 кВт, и суды ее поддержали. Ссылаясь на Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии, позволяющие применить «замещающую информацию» — данные за аналогичный период прошлого года (873 кВт в декабре 2022-го),— «Кремний» обжаловал решения в ВС. Слушание в экономколлегии назначено на 18 мая.

1,177 триллиона кВт•ч составило потребление электроэнергии в энергосистеме России в 2025 году, по данным «Системного оператора ЕЭС».

Убытки с запасом

Управляющий партнер юрфирмы «Пугачева и партнеры» Татьяна Пугачева говорит, что ресурсоснабжающие организации нередко используют формальные нарушения энергопотребителей для расчетов по максимальной мощности, что позволяет им кратно увеличивать свои доходы. Суды удовлетворяют такие требования, которые превышают ущерб в десятки раз, но это скорее соответствует американской практике взыскания «штрафных убытков» (высоких штрафов как инструмента наказания) и противоречит российскому праву, по которому должны учитываться только реальные потери, делится партнер АБ «Павлова, Голотвин, Быканов и партнеры» Денис Быканов. Столь внушительные размеры наказания «являются штрафной санкцией, которая должна снижаться судом», полагает Татьяна Пугачева.

Госпожа Пугачева считает, что расчетный метод должен применяться только в исключительных случаях, например при отсутствии счетчиков и срыве пломб. По мнению господина Быканова, доводы «Титана» выглядят обоснованными, ведь «воровство и бездоговорное потребление по счетчику — это совершенно разные вещи». Формальный подход судов и ресурсоснабжающих организаций к бездоговорному потреблению часто приводит не просто к крупным финансовым потерям, а к реальным банкротствам бизнеса, в том числе застройщиков, указывает Татьяна Пугачева.

Советник практики разрешения споров ALUMNI Partners Анжелика Догузова согласна, что в деле «Титана» суды «не в полной мере проанализировали специальное регулирование для переходного периода при смене собственника объекта». Вместе с тем перспективы жалобы «Титана» в ВС во многом будут зависеть от готовности разъяснить суду, почему договор так долго не заключался, полагает старший юрист Orchards Александра Мурашова.

В деле «Кремния» госпожа Догузова видит угрозу опасного прецедента: абонент ставится перед выбором немедленно оплатить заведомо завышенный счет и лишиться права на судебную защиту либо рисковать ограничением поставок энергии и остановкой производства.

Ни одна из этих альтернатив не может считаться допустимой, подчеркивает она. Денис Быканов поддерживает позицию потребителей «с точки зрения справедливости и здравого смысла» и надеется, что ВС изменит сложившийся подход.

Руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ юргруппы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев, представляющий интересы «Титана», рассчитывает на передачу спора в экономколлегию ВС и положительное решение в пользу компании или хотя бы на разъяснения о том, в каких ситуациях можно отступать от правил, установленных законодательством. «Мы надеемся, что наше дело станет очередным кирпичиком в формировании более адекватной правоприменительной практики рассмотрения данной категории споров»,— добавил господин Сергеев.

В «Россетях» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Ян Назаренко, Анна Занина