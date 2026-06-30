Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для российской экономики
Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по теме повышения производительности труда.
Михаил Мишустин
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Сегодня мы обсудим тему, которая имеет важнейшее значение для экономики страны, для динамики развития ВВП и повышения благосостояния наших граждан. Речь идет о производительности труда. Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы»,— сказал господин Мишустин.
По словам премьера, показатель безработицы в России «давно находится на минимальных значениях, 2,2% по итогам апреля». Он подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные, грамотные сотрудники.
На совещании по экономическим вопросам в апреле президент Владимир Путин заявил, что безработица в России, несмотря на общую экономическую динамику, остается на рекордно низком уровне. Он отметил, что рынок труда меняется. В частности, получают развитие гибкие платформенные виды занятости.
Дефицит кадров в российской экономике, который премьер-министр назвал одним из вызовов, является серьёзной и долгосрочной проблемой. Институт экономики РАН оценил дефицит рабочей силы в России в 2023 году примерно в 4,8 млн человек, который привёл к замедлению роста экономики. Правительство признаёт, что к 2030 году потребность в кадрах составит не менее 2,4 млн человек, преимущественно специалистов рабочих профессий, и для решения этой проблемы планируются изменения в подходах к образованию и подготовке кадров с помощью национального проекта «Кадры».
Низкий уровень безработицы, который сейчас наблюдается в России, по словам президента Владимира Путина, может обернуться дефицитом трудовых ресурсов. Компании для решения проблемы нехватки кадров активно индексируют зарплаты, предлагают расширенные социальные пакеты, но это не всегда полностью снимает остроту вопроса, особенно для узких специалистов. В условиях дефицита рабочей силы предприятия также вынуждены увеличивать интенсивность труда уже занятых сотрудников, что отражается в росте фактически отработанного времени.
Проблема усугубляется и демографическими факторами, так как рождаемость продолжает сокращаться, а миграционный приток не может полностью компенсировать нехватку рабочей силы из-за ряда факторов, включая девальвацию рубля и рост спроса на работников в соседних странах. В связи с этим рассматриваются различные решения, включая роботизацию промышленности, которая, как считает первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, поможет высвободить дополнительные рабочие руки.