Мишустин назвал дефицит кадров вызовом для российской экономики

Дефицит кадров остается вызовом для российской экономики. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по теме повышения производительности труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сегодня мы обсудим тему, которая имеет важнейшее значение для экономики страны, для динамики развития ВВП и повышения благосостояния наших граждан. Речь идет о производительности труда. Одним из актуальных вызовов является дефицит кадров. Это подтверждает и показатель безработицы»,— сказал господин Мишустин.

По словам премьера, показатель безработицы в России «давно находится на минимальных значениях, 2,2% по итогам апреля». Он подчеркнул, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные, грамотные сотрудники.

На совещании по экономическим вопросам в апреле президент Владимир Путин заявил, что безработица в России, несмотря на общую экономическую динамику, остается на рекордно низком уровне. Он отметил, что рынок труда меняется. В частности, получают развитие гибкие платформенные виды занятости.