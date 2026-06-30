Число пострадавших при ударе БПЛА в подмосковном Егорьевске возросло до четырех

При падении обломков беспилотника на жилой дом в подмосковном Егорьевске пострадали четыре человека. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Викулов в «Максе». Ранее сегодня стало известно о погибшем после атаки шестимесячном ребенке.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают медицинскую помощь, рассказал господин Викулов. Он также выразил соболезнования близким погибшего ребенка и пообещал им материальную поддержку.

БПЛА ударили по Егорьевску утром 30 июня. Обломки одного из них упали на жилой частный дом, после чего в нем начался пожар. Изначально господин Викулов говорил, что из-под завалов достали четырех человек, в том числе двух детей, но позднее уточнил, что взрослых было трое. Всего за прошедшую ночь над Московской областью сбили 60 беспилотников.