Младенец погиб в Подмосковье во время атаки БПЛА

В подмосковном Егорьевске при атаке БПЛА был частично разрушен частный дом. Пострадали несколько человек, шестимесячный ребенок умер по дороге в больницу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия удара БПЛА по Егорьевску

Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Последствия удара БПЛА по Егорьевску

Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

«Ночью в результате падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом, — написал чиновник в Telegram. — Под завалами находились люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей».

Шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи, остальных пострадавших госпитализировали. Губернатор пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Атаки БПЛА на регионы России Карта и статистика Минобороны РФ ежедневно публикует отчеты о работе дежурных средств ПВО. С начала 2026 года над 51 регионом России было «перехвачено и уничтожено» более 41 тыс. украинских БПЛА, в среднем по 6 тыс. в месяц. За неполный июнь сбито более 11 тыс. беспилотников. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По подсчетам «Ъ», основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем в день силы ПВО сбивают 223 БПЛА. Самые массированные атаки произошли в ночь на 17 мая (сбито 556 БПЛА над 15 регионами), в ночь на 18 июня (555 БПЛА, 18 регионов) и в ночь на 30 июня (419 БПЛА, 19 регионов). Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники: Белгородская, Курская, Брянская области и Республика Крым. В топ-10 также входит Краснодарский край, Калужская область, Ростовская область, Московский регион (Москва и Подмосковье), Тульская и Смоленская области. Кроме того, более 400 раз ведомство сообщало об уничтожении БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.

По словам Андрея Воробьева, за ночь средства ПВО и РЭБ «отразили атаку 60 беспилотников» — помимо Егорьевска, в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Коломне, Одинцово, Воскресенске, Павловском Посаде, Бронницах, Раменском, Ступино. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, никто не пострадал. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом, там, по предварительным данным, также никто не пострадал. Обломки беспилотников найдены в Коломне и на территории Раменского округа.