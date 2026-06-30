На заправках крупных сетевых компаний в Брянской области разрешили отпускать топливо в канистры объемом до 10 л. Это сделано для того, чтобы жители могли вести работы на приусадебных участках, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

Кроме того, в приграничных регионах разрешили заливать топливо в канистры до 20 л. Эта мера необходима для заправки генераторов, когда из-за атак со стороны Украины отключается электричество.

Сейчас в Брянской области, по словам Егора Ковальчука, нет «критического дефицита» топлива. «Обстановка в стране остается непростой, и у нас в регионе есть АЗС, которые не отпускают ГСМ, есть и очереди, но это не системная проблема»,— рассказал врио губернатора в своем Telegram-канале. Мониторинг цен власти ведут ежедневно. В первую очередь в Брянской области заправляются автомобили экстренных служб, сообщил господин Ковальчук.

Ограничение на отпуск топлива в канистры действовало в Брянской области с 24 июня. С прошлой недели аналогичные ограничения начали действовать в других приграничных с Украиной регионах.

Сергей Толмачев, Воронеж