В Брянской области разрешили отпускать топливо в канистры
На заправках крупных сетевых компаний в Брянской области разрешили отпускать топливо в канистры объемом до 10 л. Это сделано для того, чтобы жители могли вести работы на приусадебных участках, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
Кроме того, в приграничных регионах разрешили заливать топливо в канистры до 20 л. Эта мера необходима для заправки генераторов, когда из-за атак со стороны Украины отключается электричество.
Сейчас в Брянской области, по словам Егора Ковальчука, нет «критического дефицита» топлива. «Обстановка в стране остается непростой, и у нас в регионе есть АЗС, которые не отпускают ГСМ, есть и очереди, но это не системная проблема»,— рассказал врио губернатора в своем Telegram-канале. Мониторинг цен власти ведут ежедневно. В первую очередь в Брянской области заправляются автомобили экстренных служб, сообщил господин Ковальчук.
Ограничение на отпуск топлива в канистры действовало в Брянской области с 24 июня. С прошлой недели аналогичные ограничения начали действовать в других приграничных с Украиной регионах.
Ограничения на отпуск топлива в канистры, подобные тем, что были введены в Брянской области, действовали или продолжают действовать более чем в 20 российских регионах, включая Крым, Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую, Рязанскую, Новосибирскую, Курскую и Белгородскую области. Причиной дефицита и введения подобных мер часто называются проблемы с доставкой нефтепродуктов по железной дороге, сезонное повышение спроса, а также внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. В некоторых регионах, например, в Крыму, нехватка топлива связана с логистическими сложностями из-за ударов по трассе «Новороссия», а в Астраханской области она была вызвана временной остановкой работы газоперерабатывающего завода в связи с реконструкцией.
Региональные власти в таких ситуациях вводят различные меры контроля и регулирования. Например, в Орловской области власти решили отпускать топливо по очереди, определяемой первой цифрой номера автомобиля, а в Крыму вводили фиксированные цены на бензин и ограничили объем продажи до 30 литров в одни руки. Правительство Ростовской области, столкнувшись с дефицитом, искало новые пути доставки топлива и взаимодействовало с федеральными структурами и железной дорогой для ускорения поставок. Некоторые независимые АЗС сталкиваются с проблемами поставок бензина, тогда как вертикально интегрированные нефтяные компании обычно обеспечивают свои заправки в полной мере.