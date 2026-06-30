В Севастополе второй раз за день ограничили подачу электричества

Власти Севастополя предупредили о повторном ограничении электроснабжения из-за перегруза электросетей. Подачу электричества потребителям уже сокращали на два часа сегодня утром.

«Эта мера вынужденная, — заявил губернатор Михаил Развожаев. — Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме».

Утром меру вводили с 10:00. Вскоре после полудня Михаил Развожаев отчитался, что «перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован», поэтому «режим временного ограничения электроснабжения снят». Согласно новому заявлению, до 15:00 мск электроснабжение будет ограничено в нескольких районах Севастополя и в пригороде. Горожан призвали «с пониманием отнестись к этим временным трудностям» и снизить нагрузку на сеть, отказавшись от использования мощных электроприборов.