В Севастополе второй раз за день ограничили подачу электричества
Власти Севастополя предупредили о повторном ограничении электроснабжения из-за перегруза электросетей. Подачу электричества потребителям уже сокращали на два часа сегодня утром.
«Эта мера вынужденная, — заявил губернатор Михаил Развожаев. — Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме».
Утром меру вводили с 10:00. Вскоре после полудня Михаил Развожаев отчитался, что «перегруз электрических сетей за пределами нашего региона ликвидирован», поэтому «режим временного ограничения электроснабжения снят». Согласно новому заявлению, до 15:00 мск электроснабжение будет ограничено в нескольких районах Севастополя и в пригороде. Горожан призвали «с пониманием отнестись к этим временным трудностям» и снизить нагрузку на сеть, отказавшись от использования мощных электроприборов.
Ограничения электроснабжения в Севастополе, вызванные перегрузом сетей, являются нередким явлением для Южного федерального округа. Например, летом 2024 года аномальная жара привела к существенной нагрузке на энергосистему Краснодарского края, из-за чего ресурсоснабжающие организации вынуждены были вводить веерные отключения электроснабжения городов и населенных пунктов. Подобные проблемы возникали также в Анапе и Краснодаре. Ранее, 16 июля 2024 года, сбой на Ростовской АЭС из-за срабатывания защиты генератора привел к масштабным отключениям электричества на всем юге России, затронув около 2,5 млн человек, включая Крым и Краснодарский край. При этом энергоблоки АЭС работали только частично из-за планового ремонта, а в самом Крыму инфраструктура не выдерживала перегрузок в Севастополе, Ялте, Алуште и других населенных пунктах.
Проблемы с электроснабжением в Крыму и на юге России периодически возникают в условиях повышенных нагрузок, особенно в летний период из-за использования кондиционеров. Власти региона призывают жителей снижать потребление энергии, чтобы избежать аварийных ситуаций. В целом, мировой электроэнергетике предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления, например, для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности. Одним из решений может стать увеличение микрогенерации, особенно в южных регионах, где высок потенциал солнечной генерации.