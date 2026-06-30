В Севастополе ограничили подачу электричества

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения 30 июня с 10:00 до 12:00 мск. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Не пользуйтесь сейчас лифтами»,— рассказал господин Развожаев.

Решение принято по команде Черноморского регионального диспетчерского управления (РДУ). Губернатор призвал жителей города снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.

26 июня власти Крыма и Севастополя ввели региональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) для решения экономических вопросов. По словам главы республики Сергея Аксенова, правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех областей, от которых зависит жизнеобеспечение граждан.