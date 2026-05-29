Новые торги по ремонту очистных сооружений в Курской области объявили за 121 млн

Администрация поселка Тим Курской области во второй раз объявила электронный аукцион по поиску подрядчика для реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 250 кубометров в сутки. Начальная цена контракта с первых торгов не изменилась и составила 121 млн руб. Это следует из документации тендера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источниками финансирования выступают федеральный, областной и местный бюджеты. Согласно документации, земельный участок занимает более 0,9 га. После реконструкции площадь застройки сократится с 1,9 тыс. до 1,4 тыс. кв. м, а твердого покрытия — расширится с 486 кв. м до 2,7 тыс. кв. м. Завершить работы необходимо до 30 июня 2027 года. Гарантия — пять лет.

Заявки на аукцион можно подавать до 4 июня, итоги подведут 5-го.

Первые торги на реконструкцию очистных сооружений в поселке Тим объявили 12 мая. По данным портала госзакупок, комиссия признала аукцион несостоявшимся, поскольку на него не было подано ни одной заявки.

Кабира Гасанова