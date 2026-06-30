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Ритм живого бетона

Сын Децла выпустил дебютный альбом

Сын Кирилла Толмацкого (Децла) Антоний, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил дебютный альбом «Маленький мудрец», средства на запись которого собрал в интернете. Игорь Гаврилов считает, что донаты слушателей окупились сполна.

Альбом «Маленький мудрец»

Альбом «Маленький мудрец»

Фото: Signonrecords

Альбом «Маленький мудрец»

Фото: Signonrecords

Артист по имени Juzeppe Junior в мае 2025 года запустил в интернете сбор средств на дебютный альбом. Ему требовалось 300 тыс. руб., и он их собрал за четыре месяца, получилось даже больше. Секрет доверия молодому рэперу — в имени его отца. Запуская сбор, Juzeppe Junior написал на краудфандинг-платформе Planeta.ru: «Как бы написало практически любое СМИ: “Сын Децла просит денег”. Да, чуваки. Прошу».

Настоящее имя Juzeppe Junior — Меркурий Антоний Иоанн Кириллович Толмацкий. Он и правда сын Децла, Кирилла Толмацкого, лица MTV Russia, воплощения продюсерского шоу-бизнеса, неслучившейся суперзвезды и полного сомнений музыканта, трагически ушедшего из жизни в 2019 году.

Один из псевдонимов Кирилла Толмацкого — Джузеппе Жестко, отсюда и сценическое имя Антония, которого до недавнего времени называли просто Тони.

Прощаясь с умершим от сердечного приступа Джузеппе-старшим в 2019 году, “Ъ” писал: «Читал по-русски и по-английски, сотрудничал с рокерами и регги-артистами, записывался в России и на Ямайке, играл бразильский фанк и выходил на сцену в трибьют-группе Chic Project. Отказавшись от карьеры “большого артиста”, Децл вырос в одного из самых подвижных и эрудированных деятелей отечественной хип-хоп-сцены, чей авторитет не могли не признать даже те, с кем он конфликтовал».

В 2020 году вышел документальный фильм «С закрытыми окнами», зафиксировавший Децла в статусе легенды. Дело его живет, и в 2025 году вышел достойный сборник кавер-версий «Трибьют» (см. “Ъ” от 25 апреля 2025 года), хотя многие поклонники критиковали его составителей за недостаточное внимание к социально заостренной части каталога покойного.

Кирилл Толмацкий называл своим главным достижением не карьеру в музыке, а сына. Родившегося в 2005 году Антония он сознательно оберегал от публичности. Музыкант не стремился навязать сыну выбор профессии и не настаивал на занятиях музыкой, хотя часто брал его в студию.

В 2025 году разговоров о музыкальной карьере Juzeppe Junior стало больше. В интервью «ОК!» он говорил о наследовании отцовского ремесла: «Я — джуниор, и в какой-то степени всегда им останусь. Это как у Боба Марли и Джуниора Гонга (Дэмиена Марли.— “Ъ”): есть несгораемое прошлое и движущееся в будущее настоящее. Я не он, и он не я, но мы делаем одно дело».

Клише «городские джунгли» в его случае — наиболее точное определение тематики песен и общего настроения дебютного альбома. Но сам он — рэпер нетипичный, как он сам о себе говорит, «хоть я и сын рэпера, но таких интеллигентных рэперов нужно еще поискать». Место действия «Маленького мудреца» — мистическая, фантазийная Москва с четырьмя придуманными автором богами. На своей странице на Planeta.ru Антоний пишет: «Столица Дорог — тот самый центр: новый Вавилон, третий Рим, город грехов... Короче, называйте, как хотите, но истина одна. Город великих размеров, мегаполис, которому не видно конца и не предвидится края,— этот город растет вместе с тем, как растет порок его жителей».

Антоний Толмацкий

Антоний Толмацкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Антоний Толмацкий

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Первые слушатели альбома отмечают, что артисту нужна была большая смелость, чтобы сделать дебютную пластинку концептуальной. Помимо речитатива там есть диалоги героев в стиле древней радиопрограммы «Модель для сборки» и в то же время много привязчивых поп-хуков и позитивных вибраций в их самом корневом, растафарианском значении. Противопоставление себя Вавилону — то, что передалось Тони от отца и что он, похоже, искренне чувствует своим.

В 18 треках альбома Juzeppe Junior использует множество самых разных красок, от жесткого джангла и дабстепа до солнечного байле-фанка. Он может читать яростно, истошно, он дружит с джазовой импровизацией, чувствуя надежный тыл духовых, а в треке «Мамаша Сасаяк» он вдруг превращается чуть ли не в Маяковского, декламируя «в ритме живого бетона».

Во второй половине альбома есть треки, легко выдерживающие сравнения с лидерами сегодняшней городской музыки — Иваном Дорном и Антохой МС. «Фестиваль» и «Вор снов Наур» — удачные примеры современного студийного продакшна, а «Картонная рыба» — готовый поп-шлягер с отточенным текстом.

Если же кто-то ищет в альбоме отсылки к истории Джузеппе-старшего, то они есть в треке «Маленький М.»: «Я уйду, оставив позади себя тропу, как это сделал мой отец. Он дал мне свет и дал мне силу жить и не искать среди болота лес».

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

«Мои слезы, моя печаль»

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Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве, отец — продюсер Александр Толмацкий. Учился в столице, а затем в Швейцарии. Первое выступление Децла состоялось в 1999 году на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве, отец — продюсер Александр Толмацкий. Учился в столице, а затем в Швейцарии. Первое выступление Децла состоялось в 1999 году на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

В 2000 году вышел дебютный альбом Децла «Кто? ты». Он разошелся тиражом более миллиона копий. Рэпер получил премию «Record 2000» в номинации «Дебют года». Клипы на песни с альбома («Слезы», «Вечеринка», «Кровь, моя кровь») находились в горячей ротации на радио и телевидении

В 2000 году вышел дебютный альбом Децла «Кто? ты». Он разошелся тиражом более миллиона копий. Рэпер получил премию «Record 2000» в номинации «Дебют года». Клипы на песни с альбома («Слезы», «Вечеринка», «Кровь, моя кровь») находились в горячей ротации на радио и телевидении

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Второй альбом Децла «Уличный Боец» вышел в 2001 году и также стал успешным. Рэпер получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, «Стопудовый хит» и «MTV Music Awards» (выбор зрителей России)

Второй альбом Децла «Уличный Боец» вышел в 2001 году и также стал успешным. Рэпер получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, «Стопудовый хит» и «MTV Music Awards» (выбор зрителей России)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Через два года вышел третий альбом Децла «aka Le Truk». Все тексты для него рэпер написал сам. В альбоме много живых инструментов и женского вокала. Хитами стали песни «Потабачим», Legalize и «Бог есть», на все три композиции были сняты клипы

Через два года вышел третий альбом Децла «aka Le Truk». Все тексты для него рэпер написал сам. В альбоме много живых инструментов и женского вокала. Хитами стали песни «Потабачим», Legalize и «Бог есть», на все три композиции были сняты клипы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012 вышел в 2008 году. Основную музыкальную линию для него написал известный питерский битмейкер и музыкант Beat-Maker-Beat. По звучанию это был классический хип-хоп

Четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012 вышел в 2008 году. Основную музыкальную линию для него написал известный питерский битмейкер и музыкант Beat-Maker-Beat. По звучанию это был классический хип-хоп

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

В 2010-2018 годах рэпер выпустил еще пять сольных альбомов, снял семь клипов &lt;br> На фото: Децл с певцом Иосифом Кобзоном (справа)

В 2010-2018 годах рэпер выпустил еще пять сольных альбомов, снял семь клипов
На фото: Децл с певцом Иосифом Кобзоном (справа)

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

Децл сотрудничал музыкантами из разных стран: ямайцами, американцами, японцами, французами и испанцами. С 2010 года музыкант стал постоянным членом жюри хип-хоп фестиваля «Битва столиц»

Децл сотрудничал музыкантами из разных стран: ямайцами, американцами, японцами, французами и испанцами. С 2010 года музыкант стал постоянным членом жюри хип-хоп фестиваля «Битва столиц»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Децл был женат на бывшей модели Юлии Киселевой. В 2005 году у них родился сын Антоний

Децл был женат на бывшей модели Юлии Киселевой. В 2005 году у них родился сын Антоний

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гребенщиков  /  купить фото

3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске Децлу стало плохо. Рэпер скончался до приезда скорой помощи от остановки сердца

3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске Децлу стало плохо. Рэпер скончался до приезда скорой помощи от остановки сердца

Фото: Сергей Николаев / ТАСС

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Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве, отец — продюсер Александр Толмацкий. Учился в столице, а затем в Швейцарии. Первое выступление Децла состоялось в 1999 году на фестивале Adidas StreetBall Challenge в Москве

Фото: Коммерсантъ / Сергей Пономарев  /  купить фото

В 2000 году вышел дебютный альбом Децла «Кто? ты». Он разошелся тиражом более миллиона копий. Рэпер получил премию «Record 2000» в номинации «Дебют года». Клипы на песни с альбома («Слезы», «Вечеринка», «Кровь, моя кровь») находились в горячей ротации на радио и телевидении

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Второй альбом Децла «Уличный Боец» вышел в 2001 году и также стал успешным. Рэпер получил несколько премий, в том числе премии Муз-ТВ, «Стопудовый хит» и «MTV Music Awards» (выбор зрителей России)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Через два года вышел третий альбом Децла «aka Le Truk». Все тексты для него рэпер написал сам. В альбоме много живых инструментов и женского вокала. Хитами стали песни «Потабачим», Legalize и «Бог есть», на все три композиции были сняты клипы

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Четвертый студийный альбом Децла MosVegas 2012 вышел в 2008 году. Основную музыкальную линию для него написал известный питерский битмейкер и музыкант Beat-Maker-Beat. По звучанию это был классический хип-хоп

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

В 2010-2018 годах рэпер выпустил еще пять сольных альбомов, снял семь клипов
На фото: Децл с певцом Иосифом Кобзоном (справа)

Фото: Максим Бурлак / PhotoXpress

Децл сотрудничал музыкантами из разных стран: ямайцами, американцами, японцами, французами и испанцами. С 2010 года музыкант стал постоянным членом жюри хип-хоп фестиваля «Битва столиц»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Децл был женат на бывшей модели Юлии Киселевой. В 2005 году у них родился сын Антоний

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гребенщиков  /  купить фото

3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске Децлу стало плохо. Рэпер скончался до приезда скорой помощи от остановки сердца

Фото: Сергей Николаев / ТАСС

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