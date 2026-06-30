Почти 23 тысячи кубометров пиломатериалов вывезли из Удмуртии в другие страны

22,7 тыс. куб. м. пиломатериалов хвойных пород экспортировали из Удмуртии в другие страны в январе—июне. Продукция вывозилась в Грузию, Египет, Израиль, Казахстан, Киргизию, Китай, ОАЭ, Южную Корею, Таджикистан, Турцию и Узбекистан, сообщили в управлении Россельхознадзора по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

23 июня на территории Удмуртии проведены досмотры 150 куб. м. хвойных пиломатериалов для отправки в Грузию и Узбекистан. В ходе проверки лабораторная экспертиза показала отсутствие вредных организмов.

В начале 2026 года 13,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Еще 53 деревянных паллета, 212 гофрированных картона и 11,9 тыс. изделий из древесины лиственных пород вывезли из Удмуртии в Турцию.

Карина Пырина