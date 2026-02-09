Удмуртия экспортировала первые партии изделий из древесины в Турцию
53 деревянных паллета, 212 гофрированных картона и 11,9 тыс. изделий из древесины лиственных пород экспортировали из Удмуртии в Турцию с начала года. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.
Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Удмуртии
20 января специалисты управления провели досмотр отправлений. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие карантинных организмов. Экспортеру был выдан фитосанитарный сертификат.
Напомним, Удмуртия экспортировала 1,84 тыс. куб. м лесопродукции в Казахстан с начала года.