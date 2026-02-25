Удмуртия экспортировала около 14 тысяч кубометров лесопродукции в Узбекистан

13,9 тыс. куб. м лесопродукции экспортировали из Удмуртии в Узбекистан с начала года, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

24 февраля специалисты управления проконтролировали отправку 0,3 тыс. куб. м лесопродукции. В ходе досмотра отобраны образцы, которые подтвердили отсутствие карантинных вредных организмов. На основании заключения было выдано 6 фитосанитарных сертификатов.

Напомним, 2 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по республике. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Анастасия Лопатина