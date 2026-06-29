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Тюменские пожарные отправились на Ямал для тушения лесного пожара в заповеднике

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) отправились 30 работников парашютно-десантной пожарной службы Тюменской авиабазы для тушения крупного лесного пожара в государственном природном заповеднике «Верхне-Тазовский». Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

В состав группы вошли пожарные Тобольского и Уватского авиаотделений авиабазы, группу возглавил старший инструктор ПДПС Сергей Пеплер. Ликвидацией пожара на Ямале занимаются также специалисты из других регионов. Кроме того, 50 тюменских пожарных оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. В Тюменской области ситуация с лесными пожарами стабильна и находится под контролем 40 работников ПДПС и сотрудников наземных лесопожарных подразделений.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах в ЯНАО ввели в четверг. Причиной стали пожары в заповеднике «Верхне-Тазовский» и общее осложнение обстановки: в округе к утру 25 июня зафиксировали 12 возгораний на площади более 3 тыс. га. В тушении были задействован 221 человек.

Ирина Пичурина

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