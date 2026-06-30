«Интер» объявил об уходе вратаря Яна Зоммера

Швейцарский голкипер Ян Зоммер покинул итальянский футбольный клуб «Интер» в связи с истечением контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Зоммер

Фото: Luca Bruno / AP Ян Зоммер

Фото: Luca Bruno / AP

«Зоммер с удивительной выдержкой брал на себя ответственность, вселяя уверенность не только в защитников, но и во всю команду. Его присутствие на воротах стало краеугольным камнем успеха ''Интера'', а уверенное владение мячом сделало его ключевым игроком в построении атак команды»,— сказано в заявлении клуба.

Вратарь выступал за «Интер» с 2023 года. Всего он провел за клуб 120 матчей во всех турнирах. 66 раз швейцарец оставил свои ворота в неприкосновенности. В составе команды 37-летний Ян Зоммер стал двукратным чемпионом Италии, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

Ранее голкипер представлял швейцарский «Базель», немецкие «Боруссию» (из Мёнхенгладбаха) и «Баварию». Вместе со сборной Швейцарии Ян Зоммер трижды принял участие в чемпионатах Европы и дважды выступил на чемпионатах мира.

Таисия Орлова