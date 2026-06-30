Выкатившийся за пределы ВПП в Якутии самолет S7 эвакуировали с летного поля

Самолет авиакомпании S7, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту города Мирный в Якутии, эвакуировали с летного поля, сообщила Росавиация. S7 проводит расследование после ЧП.

Аэропорт Мирный возобновил прием и отправку рейсов с 11:40 мск, уточнила Росавиация. В S7 сообщили «Ъ», что экипаж временно отстранен от выполнения полетов «в соответствии с внутренними процедурами». Авиакомпания проводит расследование обстоятельств ЧП.

Сегодня утром за пределы ВПП выкатился самолет Boeing 737-800. На борту были 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Проверку также начала Новосибирская транспортная прокуратура. Аэропорт временно закрывали для эвакуации самолета с летного поля. Росавиация классифицировала выкатывание самолета как серьезный авиационный инцидент.