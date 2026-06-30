Аэропорт в Мирном временно закрыли после выкатывания самолета S7 со взлетной полосы

Аэропорт города Мирный в Якутии временно закрыли на прием и выпуск воздушных судов после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом. Это необходимо для его эвакуации с летного поля, сообщила Росавиация в Telegram.

Росавиация классифицировала выкатывание самолета как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займется якутское управление агентства. Оно установит причины происшествия и примет меры по их предотвращению в будущем.

Сегодня Boeing 737-800 авиакомпании S7 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Мирного. Он выполнял рейс из Новосибирска. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.