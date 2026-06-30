Почти 9 тыс. российских школьников набрали на ЕГЭ 100 баллов

Уже семь учеников получили 400 баллов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов — 895 учеников.

«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд»,— рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кравцов уточнил, что ЕГЭ прошел штатно, утечек экзаменационных материалов допущено не было. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, к 26 июня на платформу обратной связи поступило 62 жалобы из 27 регионов. Из них по 10 обращениям нарушения были подтверждены. На линию доверия Рособрнадзора поступило 124 обращения из 37 регионов, 35 из них подтвердились. Подробности нарушений он не привел.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ.