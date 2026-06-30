Почти 9 тыс. российских школьников набрали на ЕГЭ 100 баллов
Уже семь учеников получили 400 баллов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. 300 баллов получили 73 человека, 200 баллов — 895 учеников.
«В целом по стране ребят, которые получили 100 баллов, порядка 9 тысяч. Это максимальный рекорд»,— рассказал министр на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ (цитата по «РИА Новости»).
Господин Кравцов уточнил, что ЕГЭ прошел штатно, утечек экзаменационных материалов допущено не было. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, к 26 июня на платформу обратной связи поступило 62 жалобы из 27 регионов. Из них по 10 обращениям нарушения были подтверждены. На линию доверия Рособрнадзора поступило 124 обращения из 37 регионов, 35 из них подтвердились. Подробности нарушений он не привел.
Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ.
В этом году почти 750 тысяч человек зарегистрировались для участия в ЕГЭ, из них 663 тысячи — выпускники текущего года. В 2025 году на ЕГЭ зарегистрировались более 712 тысяч человек, включая 637 тысяч выпускников, а в 2026 году ожидается участие около 750 тысяч человек. При этом наблюдается рост интереса школьников к точным и естественно-научным предметам. Например, к 2026 году количество сдающих профильную математику выросло до 371,4 тысячи человек, физику — на 24,4% по сравнению с 2025 годом, химию — на 10,7%, биологию — на 7,4%. Также возрастает интерес к информатике и биологии.
Система ЕГЭ постоянно совершенствуется. В 2026 году планируется перевести системы, связанные с проведением экзамена, на отечественное программное обеспечение. На портале «Госуслуги» запущен тренажер для подготовки к ЕГЭ, и в скором времени будут доступны новые цифровые сервисы для подачи заявлений, проверки баллов и апелляций. С 2024 года выпускникам разрешили пересдавать один экзамен по выбору, если результат их не устроил, и большинство воспользовавшихся этой возможностью улучшают свои баллы. Например, в 2025 году около 70% участников пересдачи получили более высокие баллы.