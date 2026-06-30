Песков заявил об атаках ВСУ на мирных российских граждан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Подмосковье. По его словам, от действий Украины страдают гражданские лица. При сегодняшнем ударе погиб шестимесячный ребенок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Страдают гражданские лица, гибнут дети — это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все и об этом должны помнить все»,— сказал господин Песков на брифинге.
В ночь на 30 июня средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Московской области, сообщал губернатор Андрей Воробьев. После падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, но шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом, обошлось без пострадавших.