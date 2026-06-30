Песков заявил об атаках ВСУ на мирных российских граждан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку БПЛА на Подмосковье. По его словам, от действий Украины страдают гражданские лица. При сегодняшнем ударе погиб шестимесячный ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Страдают гражданские лица, гибнут дети — это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все и об этом должны помнить все»,— сказал господин Песков на брифинге.

В ночь на 30 июня средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Московской области, сообщал губернатор Андрей Воробьев. После падения беспилотника в Егорьевске загорелся частный дом. Из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, но шестимесячный ребенок умер в машине скорой помощи. В Дубне обломки БПЛА упали на административное здание, в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа дрон упал на частный дом, обошлось без пострадавших.