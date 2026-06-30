Костин спрогнозировал чистую прибыль ВТБ на уровне 600 млрд руб. в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует получить в 2026 году не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Об этом на годовом собрании акционеров рассказал председатель правиления банка Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Прогноз чистой прибыли 2026 года — не менее 600 млрд рублей, что станет новым рекордом для группы ВТБ»,— уточнил Андрей Костин. По его словам, чистая прибыль ВТБ за 2025 год составила 502 млрд руб., а в 2024 году группа заработала рекордные 551 млрд руб. Рост кредитного портфеля ВТБ по итогам текущего года прогнозируется на уровне 5%, добавил господин Костин. При этом кредиты юрлиц вырастут на 10%, а физлиц — снизятся на 5%.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 27,3 млрд руб. в мае 2026 года, что на 59,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом за пять месяцев группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%. По оценкам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, группа ВТБ «сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, это свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля».