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Костин спрогнозировал чистую прибыль ВТБ на уровне 600 млрд руб. в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует получить в 2026 году не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Об этом на годовом собрании акционеров рассказал председатель правиления банка Андрей Костин.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Прогноз чистой прибыли 2026 года — не менее 600 млрд рублей, что станет новым рекордом для группы ВТБ»,— уточнил Андрей Костин. По его словам, чистая прибыль ВТБ за 2025 год составила 502 млрд руб., а в 2024 году группа заработала рекордные 551 млрд руб. Рост кредитного портфеля ВТБ по итогам текущего года прогнозируется на уровне 5%, добавил господин Костин. При этом кредиты юрлиц вырастут на 10%, а физлиц — снизятся на 5%.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 27,3 млрд руб. в мае 2026 года, что на 59,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом за пять месяцев группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%. По оценкам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, группа ВТБ «сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, это свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Прогноз чистой прибыли Банка ВТБ в 600 млрд рублей на 2026 год является подтверждением ранее озвученных планов. Так, в начале 2026 года глава ВТБ Андрей Костин уже заявлял, что банк намерен достичь 600–650 млрд рублей прибыли по МСФО. Эти цели также предусматривают рентабельность капитала не менее 20% (в 2025 году она составила 18,3%). Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, подтвердил эти цели в апреле 2026 года, отметив, что результаты первого квартала соответствуют ожиданиям.

В 2024 году Группа ВТБ показала рекордную чистую прибыль в 551,4 млрд рублей, превзойдя запланированные показатели. Для сравнения, чистая прибыль в 2023 году составила 432,2 млрд рублей. Однако, несмотря на высокие показатели 2024 года, в 2025 году прибыль ВТБ сократилась до 502,1 млрд рублей. Падение чистой прибыли в первые два месяца 2026 года на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а также на 59,9% в мае 2026 года, связано с отсутствием событий, которые принесли прибыль в прошлые годы (например, единовременных доходов от консолидации банков в 2023 году, или продаж небанковского цифрового бизнеса и работы с заблокированными активами в 2024 году).

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