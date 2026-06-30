Костин спрогнозировал чистую прибыль ВТБ на уровне 600 млрд руб. в 2026 году
ВТБ (MOEX: VTBR) планирует получить в 2026 году не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Об этом на годовом собрании акционеров рассказал председатель правиления банка Андрей Костин.
Председатель правления ВТБ Андрей Костин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Прогноз чистой прибыли 2026 года — не менее 600 млрд рублей, что станет новым рекордом для группы ВТБ»,— уточнил Андрей Костин. По его словам, чистая прибыль ВТБ за 2025 год составила 502 млрд руб., а в 2024 году группа заработала рекордные 551 млрд руб. Рост кредитного портфеля ВТБ по итогам текущего года прогнозируется на уровне 5%, добавил господин Костин. При этом кредиты юрлиц вырастут на 10%, а физлиц — снизятся на 5%.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 27,3 млрд руб. в мае 2026 года, что на 59,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом за пять месяцев группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%. По оценкам первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова, группа ВТБ «сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, это свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля».
Прогноз чистой прибыли Банка ВТБ в 600 млрд рублей на 2026 год является подтверждением ранее озвученных планов. Так, в начале 2026 года глава ВТБ Андрей Костин уже заявлял, что банк намерен достичь 600–650 млрд рублей прибыли по МСФО. Эти цели также предусматривают рентабельность капитала не менее 20% (в 2025 году она составила 18,3%). Дмитрий Пьянов, первый зампред правления ВТБ, подтвердил эти цели в апреле 2026 года, отметив, что результаты первого квартала соответствуют ожиданиям.
В 2024 году Группа ВТБ показала рекордную чистую прибыль в 551,4 млрд рублей, превзойдя запланированные показатели. Для сравнения, чистая прибыль в 2023 году составила 432,2 млрд рублей. Однако, несмотря на высокие показатели 2024 года, в 2025 году прибыль ВТБ сократилась до 502,1 млрд рублей. Падение чистой прибыли в первые два месяца 2026 года на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а также на 59,9% в мае 2026 года, связано с отсутствием событий, которые принесли прибыль в прошлые годы (например, единовременных доходов от консолидации банков в 2023 году, или продаж небанковского цифрового бизнеса и работы с заблокированными активами в 2024 году).