Чистая прибыль ВТБ по МСФО упала в 2,5 раза в мае

Чистая прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 27,3 млрд руб. в мае 2026 года, что на 59,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом за пять месяцев группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%, следует из отчетности.

«Группа ВТБ сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, что свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля. Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса»,— прокомментировал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Текущий прогноз по прибыли ВТБ за 2026 год — 600-650 млрд руб.

Чистые операционные доходы до резервов выросли на 35,9% — до 89,7 млрд руб. в мае и на 9,7% — до 656,5 млрд руб. за пять месяцев. Чистые процентные доходы группы достигли 67,3 млрд руб. в мае (+145,6%) и 33,2 млрд руб. за весь отчетный период (+202,6%). Чистые комиссионные доходы увеличились на 24,9% — до 29,6 млрд руб. в мае и на 17,7% — до 141 млрд руб. за пять месяцев.

Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 25,2 трлн руб. (+3% с начала года). Кредиты юрлиц увеличились на 5,6% с начала года — до 18,2 трлн руб., кредиты физлиц, напротив, снизились на 3,3% за отчетный период. Портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая — 7,1 трлн руб.

Объем средств клиентов-физлиц сократился на 3,2% с начала года — до 13,6 трлн руб., клиентов-юрлиц, напротив, вырос на 1,4% — до 14,1 трлн руб. Суммарный объем объем средств клиентов к концу мая составил 27,6 трлн руб. (+0,9% за пять месяцев).