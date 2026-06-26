Чистая прибыль ВТБ по МСФО упала в 2,5 раза в мае
Чистая прибыль ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 27,3 млрд руб. в мае 2026 года, что на 59,9% ниже аналогичного показателя прошлого года. В целом за пять месяцев группа получила 190,1 млрд руб. чистой прибыли, сократив показатель год к году на 18,7%, следует из отчетности.
«Группа ВТБ сохраняет стабильный уровень стоимости риска и покрытия резервами, что свидетельствует об устойчивом качестве кредитного портфеля. Текущие результаты дают нам основания подтвердить годовые цели по прибыли и динамике роста бизнеса»,— прокомментировал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Текущий прогноз по прибыли ВТБ за 2026 год — 600-650 млрд руб.
Чистые операционные доходы до резервов выросли на 35,9% — до 89,7 млрд руб. в мае и на 9,7% — до 656,5 млрд руб. за пять месяцев. Чистые процентные доходы группы достигли 67,3 млрд руб. в мае (+145,6%) и 33,2 млрд руб. за весь отчетный период (+202,6%). Чистые комиссионные доходы увеличились на 24,9% — до 29,6 млрд руб. в мае и на 17,7% — до 141 млрд руб. за пять месяцев.
Объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 25,2 трлн руб. (+3% с начала года). Кредиты юрлиц увеличились на 5,6% с начала года — до 18,2 трлн руб., кредиты физлиц, напротив, снизились на 3,3% за отчетный период. Портфель розничных кредитов по состоянию на 31 мая — 7,1 трлн руб.
Объем средств клиентов-физлиц сократился на 3,2% с начала года — до 13,6 трлн руб., клиентов-юрлиц, напротив, вырос на 1,4% — до 14,1 трлн руб. Суммарный объем объем средств клиентов к концу мая составил 27,6 трлн руб. (+0,9% за пять месяцев).
В контексте изменения чистой прибыли ВТБ по МСФО, важно отметить, что в первом квартале 2026 года чистая прибыль группы составила 132,6 млрд рублей, что на 6,2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, но соответствовало ожиданиям банка. При этом ВТБ подтвердил цель по чистой прибыли на 2026 год на уровне не менее 600 млрд рублей. Эта цель согласуется со стратегией развития банка до 2026 года, которая предусматривает рост годовой чистой прибыли до 650 млрд рублей с рентабельностью капитала 20%.
В предыдущие годы банк также демонстрировал нестабильную динамику прибыли. Например, в 2025 году чистая прибыль ВТБ по МСФО составила 502,1 млрд рублей, что на 8,9% ниже рекордного показателя 2024 года, когда прибыль группы превысила 550 млрд рублей. В 2023 году ВТБ удалось получить чистую прибыль в 375,9 млрд рублей за девять месяцев, восстановившись после убытков в 613 млрд рублей по МСФО в 2022 году. Эти колебания могут быть связаны с такими факторами, как операции с ценными бумагами, нормализация стоимости риска, а также макроэкономические условия и ужесточение денежно-кредитной политики.
Дмитрий Пьянов, первый зампред правления Банка ВТБ, ранее отмечал, что высокий уровень прибыльности поддерживается эффективной работой с заблокированными активами и сильным ростом чистых комиссионных доходов, несмотря на давление на чистую процентную маржу. Из-за этих колебаний и необходимости укрепления капитальных показателей, в мае 2026 года наблюдательный совет ВТБ принял решение направить на выплату дивидендов за 2025 год лишь 25% от чистой прибыли по МСФО, что разочаровало инвесторов и привело к падению акций. Это решение было принято для поддержания норматива достаточности капитала банка, который мог бы значительно снизиться при выплате 50% прибыли, как это было в 2024 году.