Суд арестовал свердловчанина, обвиняемого в похищении человека в составе ОПГ

Белоярский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Сергея Савченко, обвиняемого в похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, преступления совершались в составе организованной группы.

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Напомним, по данным свердловского следственного комитета, обвиняемого задержали в Краснодарском крае. Ранее были задержаны и арестованы еще трое фигурантов. По версии расследования, Сергей Савченко действовал совместно с Павлом Газизовым, Асланом Бамматовым, Ильей Зверевым и другими неустановленными лицами.

По версии следствия, группировка действовала в Заречном и Белоярском (Свердловская область). В 2025 году обвиняемые вывозили местных жителей в малолюдные места, где, избивая, вымогали у них деньги. Подозреваемые прикрывались псевдопатриотической работой НКО.

По данным суда, Сергею Савченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 23 августа.