Над трассой «Новороссия» сбиты ударные БПЛА Hornet

Российские военнослужащие сбили над трассой Р-280 «Новороссия» высотные ударные беспилотники ВСУ Hornet американского производства, направляемые вглубь страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Огнем стрелкового вооружения и воздушными таранами расчетов ПВО бригады ВБпС "Варяг" над трассой Р-280 "Новороссия" были сбиты высотные ударные БПЛА самолетного типа (так называемые тяжелые дроны) ВСУ, направляемые противником вглубь территории России: Hornet (американского производства), FP-1, "Бобер", "Майя"»,— указано в сводке.

29 июня на юге Донецкой народной республики был частично разрушен мост на трассе «Новороссия» после атаки беспилотников. Массированную атаку дронов отразили с 00:20 до 2:00 мск, было сбито 17 БПЛА. Движение по поврежденному мосту перекрыли.