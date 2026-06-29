В ДНР перекрыт мост на трассе «Новороссия»

На юге Донецкой народной республики частично разрушен мост в Новоазовске после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил ТАСС глава округа Василий Овчаров.

Массированную атаку дронов отразили с 00:20 до 2:00 мск, было сбито 17 беспилотников самолетного типа. «Мост частично разрушен, поэтому там движение перекрыто, сейчас временно организовано движение по объездной через село Гусельщиково»,— уточнил господин Овчаров.

Мост двухполосный, он связывает различные части Новоазовска. 16 июня на мосту запускали реверсивное движение из-за повреждений после атаки дронов. Минобороны России сегодня о сбитых над ДНР дронах не сообщало.