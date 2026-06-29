Суд отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро» Мошковича

Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро» Вадима Мошковича, экс-гендиректора компании Максима Басова, а также бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщил «Интерфаксу» участник заседания. Фигуранты проходят по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб.

Защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и о возвращении дела прокурору. Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Следующее заседание назначено на 15 июля.

По версии следствия, в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга. Всего было похищено 1020 (85%) обыкновенных акций холдинга.

Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Господину Мошковичу также вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Сергея Иванова обвиняют в получении особо крупной взятки.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».