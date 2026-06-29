Суд отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро» Мошковича
Замоскворецкий суд Москвы отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро» Вадима Мошковича, экс-гендиректора компании Максима Басова, а также бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова. Об этом сообщил «Интерфаксу» участник заседания. Фигуранты проходят по делу о хищении акций холдинга «Солнечные продукты» на 50 млрд руб.
Защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования и о возвращении дела прокурору. Суд приступил к рассмотрению дела по существу. Следующее заседание назначено на 15 июля.
По версии следствия, в 2018 году Вадим Мошкович убедил владельца «Солнечных продуктов» Владислава Бурова продать по номинальной цене €1 за штуку акции Quartlink Holding Ltd — головной компании холдинга. Всего было похищено 1020 (85%) обыкновенных акций холдинга.
Вадиму Мошковичу и Максиму Басову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Господину Мошковичу также вменяют дачу взятки в особо крупном размере. Сергея Иванова обвиняют в получении особо крупной взятки.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Хищение продуктов в особо крупном размере».
Уголовное дело в отношении Вадима Мошковича, бывшего сенатора от Белгородской области и основателя «Русагро», включает обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), связанные с предполагаемой мошеннической покупкой холдинга «Солнечные продукты» на сумму около 48 миллиардов рублей. Потерпевшими по делу изначально признаны основатель холдинга Владислав Буров, компания «Сингента» и группа компаний ЭФКО, при этом следствие заявило о 16 новых заявителях из числа кредиторов «Русагро».
Помимо этого, господину Мошковичу вменяется дача особо крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову, которому инкриминируют получение взятки в размере 2,6 миллиона рублей. По версии следствия, взятка была дана в виде охотничьего карабина Blaser стоимостью 2,6 миллиона рублей в 2019 году за «общее покровительство» сельхозпредприятия в регионе. Должностной эпизод относится к периоду, когда господин Иванов курировал агропромышленный комплекс на посту вице-губернатора в 2015-2020 годах, и уже тогда предприятиям, связанным с Мошковичем, выделялись субсидии и оказывалась господдержка на сотни миллионов рублей, хотя связь с делом об охотничьем карабине пока неясна.
Впоследствии Мошковичу и экс-гендиректору «Русагро» Максиму Басову также предъявили обвинения в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 86 миллиардов рублей и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Следствие считает, что Мошкович и Басов приобрели акции «Солнечных продуктов» у Владислава Бурова по номинальной цене в 1 евро за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась в 50,1 миллиарда рублей, после чего инициировали банкротство холдинга, а «Русагро» приобрело имущество предприятий на торгах за более чем 28,6 миллиарда рублей, что, по мнению следствия, является предметом легализации.