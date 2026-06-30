Нефтекамский бизнесмен благоустроит сквер на въезде в Уфу за 32 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы (УКХиБ) и предприниматель Владик Хуснутдинов заключили контракт на благоустройство территории возле стелы «Уфа — город трудовой доблести». Стоимость работ составит более 32,7 млн руб., их профинансирует городской бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Стела находится на въезде в город, рядом с Монументом Дружбы. На территории сквера расположены арт-объекты, посвященные достижениям экономики Уфы: копии авиационных двигателей М-105ПФ и Р95Ш, нефтедобывающего станка-качалки, паровоза Л-3589, а также три судовых якоря, грузовик ГАЗ-АА и долбежный станок.

Благоустройство предполагает установку макетов пограничного патрульного корабля «Уфа», большой дизель-электрической подводной лодки «Варшавянка», корвета «Сообразительный» и большого десантного корабля «Иван Грен». Также подрядчик должен обустроить перголу с подсветкой, макет самолета Як-3 на постаменте в виде слова «УФА», экспозицию в виде внутреннего пространства паровоза и другие элементы.

Работы нужно выполнить до конца года.

Предприниматель из Нефтекамска Владик Хуснутдинов является частым подрядчиком муниципальных учреждений и образований Уфы. В мае УКХиБ и бизнесмен заключили контракт на поставку уличных скульптур стоимостью 3,5 млн руб., а в конце прошлого года стороны договорились о благоустройстве путепровода в створе Революционной улицы за 29,7 млн руб.

Идэль Гумеров