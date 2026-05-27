Владик Хуснутдинов поставит фигуры для благоустройства улиц Уфы

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы заключило с нефтекамским предпринимателем Владиком Хуснутдиновым контракт на поставку малых архитектурных форм. Мэрия заплатит 3,5 млн руб. за семь конструкций, которые должны украсить пересечение улиц Ленина и Революционной, площади перед Молодежным театром, кинотеатром «Родина» и концертным залом «Башкортостан», участок «Уфимского ожерелья» рядом с улицей Авроры, пространства напротив Верховного суда Башкирии и около перекрестка проспект Октября — улица братьев Кадомцевых.

Конструкции будут представлять собой фигуры в виде названия города, кубика Рубика, книжных стеллажей и цифры «2».

По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2021 года господин Хуснутдинов как индивидуальный предприниматель получил от уфимских властей и муниципальных учреждений более 50 подрядов общей стоимостью 297,7 млн руб.

Идэль Гумеров