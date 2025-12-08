Архитектурная подсветка путепровода в Уфе обойдется почти в 30 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы заключило контракт на благоустройство путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Революционной улицы с предпринимателем Владиком Хуснутдиновым, сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 32,1 млн руб. подписан за 29,66 млн руб. Он будет оплачен из городского бюджета. Второй участник закупки предлагал исполнить контракт за 29,88 млн руб.

Согласно документации, до 25 декабря подрядчик должен смонтировать 1,68 тыс. светодиодных и 189 линейных светильников с красными, голубыми, зелеными и белыми светодиодами. Он обязан дать трехлетнюю гарантию на работы.

Владик Хуснутдинов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в феврале 2008 года в Нефтекамске. В сентябре этого года он заключил контракт с управлением капитального строительства администрации Уфы на установку архитектурной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Айской улицы за 28,39 млн руб.

Майя Иванова