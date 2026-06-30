В Донецке при атаке БПЛА погиб пожарный, еще трое пострадали

В Донецке при ударе беспилотников погиб сотрудник МЧС, еще три человека получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по ДНР.

По данным министерства, поздней ночью после удара БПЛА загорелись два грузовых автомобиля. Приехавшие на место сотрудники 10-й пожарно-спасательной части начали тушение, однако вскоре последовали еще несколько атак.

«Командир отделения получил травмы, несовместимые с жизнью»,— заявили в МЧС. Один из пострадавших пожарных смог также оказать первую помощь водителю автоцистерны, остановив артериальное кровотечение.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что при ударе дронов в регионе погибли три человека, еще 13 ранены. Минобороны России отчитывалось об уничтожении 419 беспилотников самолетного типа над регионами страны за ночь.