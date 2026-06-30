Пятый сезон. Кинолето УБРиР возвращается в парк Маяковского вместе со «Стилягами»

В парке Маяковского стартует очередной, уже пятый по счету, сезон проекта «Кинолето УБРиР». Долгожданное открытие состоится в ближайшую пятницу, 3 июля. В 19:00 на киноквизе зрители смогут посостязаться в своих знаниях о множестве киновселенных и выиграть призы. А в 20:00 на кинолуг ворвутся «Стиляги», которые превратят его в огромную танцплощадку из «ярких пятидесятых». Показ фильма пройдет под живой аккомпанемент джазового биг-бенда, а танцоры и вокалисты в этот вечер примерят на себя амплуа стиляг и выступят в ярких платьях и вызывающих галстуках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УБРиР Фото: Пресс-служба УБРиР

«В компании стиляг мы откроем уже пятый по счету сезон «Кинолета УБРиР». За эти годы наш совместный проект с командой парка Маяковского стал одним из самых ярких событий лета. Его ждут, о нем спрашивают в соцсетях парка и в наших пабликах. «Кинолето УБРиР» — это та площадка, на которой легко собрать компанию друзей, встретиться с коллегами или устроить семейный пикник. В любом случае здесь каждого ждет качественный фильм, комфортная обстановка и незабываемые впечатления. Я сам регулярно прихожу на показы со своими близкими. Так что - до встречи на «Кинолете»!» — отметил Алексей Долгов, президент банка УБРиР.

Программа «Кинолета УБРиР», как и в прошлые годы, будет состоять из мировых кинохитов и отечественной классики. Кроме того, запланирован фестиваль короткометражных фильмов. На площадке в течение месяца пройдут многочисленные лекции и мастер-классы.

«За предстоящие четыре недели мы планируем показать более 100 лент, в том числе несколько ярких премьер этого года. Можно отслеживать афишу в наших соцсетях или приходить спонтанно, доверившись случаю. Уверен, что все смогут найти свой фильм: пересмотреть любимое кино или открыть что-то абсолютно незнакомое. Как обычно, днем будем транслировать детские мультфильмы. В будни с 15:00 можно будет посмотреть мультсериал «Три кота» от телекомпании СТС, в выходные с 12:00 — подборки от «Союзмультфильма», — рассказал директор парка Павел Зубакин.

За расписанием сеансов можно следить в социальных сетях парка и на сайте.

В программе возможны изменения.

ПАО КБ «УБРИР»