Российских фигуристов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе

Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

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Решение вступает в силу со следующего соревновательного сезона. Оно распространяется на фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов всех возрастных категорий. Отмечается, что спортсмены из России и Белоруссии будут выступать «в качестве нейтральных атлетов, без предметов национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов».

Также ISU опубликовал критерии нейтральности. Спортсмена не допустят к состязаниям, если он проходит действительную службу в вооруженных силах или органах национальной безопасности РФ или Белоруссии; участвовал в боевых действиях на Украине; публично поддерживал проведение СВО. Право на участие будет определять совет ISU. В релизе сказано, что организация «может делегировать оценку независимой комиссии по определению права на участие».

С 2022 года российские и белорусские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU. На Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе выступили фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, а также конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова.

Таисия Орлова