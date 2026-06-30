В Самаре госпитализировали обвиняемую по «делу Тарховых»

Таисия Киселева, которая является одной из обвиняемых по уголовному делу об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, госпитализирована. Об этом стало известно на заседании в Самарском областном суде во вторник, 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Из-за ухудшения здоровья Таисию Киселеву отправили в Самарскую городскую клиническую больницу № 8. Медики оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.

В связи с этим судья Ксения Мельникова отложила судебное заседание до 7 июля.

Таисия Киселева обвиняется в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она помогла Екатерине Тарховой, главной обвиняемой в убийстве Виктора и Натальи Тарховых, незаконно продать автомобиль погибшей супруги бывшего мэра Самары Toyota RAV 4.

Силовики выяснили, что во время сделки Таисия Киселева представилась покупателю машины Натальей Тарховой, продиктовала ему паспортные данные погибшей и подтвердила сделку по телефону. Так как покупатель не знал о гибели владелицы автомобиля, он передал деньги. Стоимость сделки составила 1,6 млн рублей.

Таисия Киселева находится под домашним арестом. На заседании 25 июня 2026 года судья сообщила о том, что инициирует служебную проверку в отношении сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, которые должны следить за тем, чтобы обвиняемая соблюдала условия домашнего ареста. Основанием для проверки стала попавшая в эфир федерального ТВ видеозапись, на которой Таисия Киселева покидает квартиру, где содержится под домашним арестом, и выходит в подъезд дома.

Уголовное дело об убийстве Виктора и Натальи Тарховых возбудили в феврале 2025 года, после того как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Дмитрий Метревели скрылся за границей.

По версии следствия, план убийства разработала тетя Дмитрия, Светлана Метревели, которая тоже скрылась. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

Во время судебного разбирательства по делу открылись новые обстоятельства сложных отношений в семье бывшего мэра Самары.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Свидетели по неволе».

Георгий Портнов, Сабрина Самедова