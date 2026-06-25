В Самаре проверят приставов, допустивших «прогулки» обвиняемой по делу об убийстве экс-мэра

Судебных приставов, которые должны следить за находящейся под домашним арестом Таисией Киселевой, обвиняемой по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова, ждет служебная проверка. Соответствующее обращение будет направлено в уголовно-исполнительную инспекцию. Решение принял Самарский областной суд на заседании в четверг, 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Основанием для служебной проверки стала попавшая в эфир федерального телевидения запись камеры видеонаблюдения в доме, где Таисия Киселева находится под домашним арестом. На видео обвиняемая выходит в подъезд здания, чего по закону делать нельзя. Секретарь Самарского областного суда зафиксировала этот факт и направила записку судье, рассматривающей уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары.

Таисию Киселеву обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она помогла Екатерине Тарховой, главной обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, незаконно продать автомобиль погибшей Наталь Тарховой Toyota Rav 4.

При общении с покупателем машины Таисия Киселева выдала себя за Наталью Тархову, продиктовала паспортные данные погибшей и подтвердила сделку по телефону. Из-за этого покупатель не знал о смерти владелицы и передал деньги. Стоимость сделки составила 1,6 млн рублей.

Таисия Киселева содержится под домашним арестом с июня 2025 года.

Уголовное дело об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи возбудили в феврале 2025 года, после того, как они пропали без вести. Тогда же была задержана и арестована главная фигурантка — Екатерина Тархова, внучка погибших, которая рассказала, что вместе с сообщником Дмитрием Метревели отравила дедушку с бабушкой, расчленила их тела, заморозила с помощью жидкого азота и избавилась от останков. Сообщник Екатерины Тарховой скрылся за границей.

По версии следствия, план убийства разработала тетя Дмитрия, Светлана Метревели, которая тоже скрылась. Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в международный розыск.

Руфия Кутляева, Георгий Портнов