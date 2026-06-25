Свидетели поневоле

В Самарском областном суде сегодня, 25 июня, продолжился допрос свидетелей в рамках рассмотрения уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи Тарховой. В преступлении из корыстных побуждений обвиняется их внучка Екатерина Тархова, арестованная в феврале 2025 года. Ей предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, из которых она полностью признала вину только в убийстве. Крестная мать сына Екатерины Тарховой и бывший водитель семьи рассказали суду, что были свидетелями перебранок подсудимой с ее матерью Людмилой Тарховой и бабушкой, их отношения ухудшились после того, как внучка экс-мэра вернулась из Израиля, расставшись с супругом. Екатерина Тархова якобы требовала отдать ее мужу долг в размере €1 млн, который Людмила Тархова взяла у зятя в Израиле и не вернула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Подруга матери Екатерины Тарховой и крестная мать ее сына Елена Братчикова рассказала на судебном заседании, что в 2015 году, до кого как подсудимая вышла замуж и переехала в Израиль, отношения между матерью и дочерью были хорошие. По мнению свидетельницы, отношения испортились после того, как Екатерина Тархова рассталась с мужем и вернулась в Россию.

«Вся семья была рада, что Екатерина с сыном приехали. Но потом отношения стали портиться, начались скандалы. Катя просила возврат какого-то долга, который Людмила якобы взяла у мужа Екатерины и не вернула. Катя просила, чтобы деньги вернули Наталья и Виктор Тарховы. Когда Людмила оказалась в местах лишения свободы, Екатерина оказалась полностью на содержании Натальи и Виктора Тарховых. Видимо, ей не хватало этих денег. До того, как попасть в места лишения свободы, Людмила баловала свою дочь, покупала дорогие вещи (Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева — “Ъ” )»,— вспоминала Елена Братчикова.

Свидетель рассказала, что однажды Людмиле Тарховой позвонила Наталья Тархова и сказала, что к ним приехала внучка и начала скандалить. Якобы пришлось даже вызвать полицию. После новогодних праздников 2025 года Елена Братчикова и Екатерина Тархова перестали общаться. Произошло этого из-за того, что Елена Братчикова купила крестнику ноутбук в подарок и передала его через Екатерину Тархову, однако ребенок спустя какое-то время спросил крестную, где его подарок.

В феврале Екатерина Тархова позвонила Елене Братчиковой и сказала, что ее задержали по подозрению в убийстве, и попросила забрать сына. На тот момент мальчик уже находился в детском доме. Вскоре крестная мать оформила опеку над ребенком. По ее словам, с ребенком, шокированным тем, что на его глазах на мать надели наручники, работал психолог. В июне 2026 года мальчика забрал отец в Израиль, сказала крестная и расплакалась. По ее словам, ей не дают теперь общаться с крестником. В ходе допроса Елена Братчикова вспомнила, как мальчик рассказывал ей, что встретил 2025 год с няней, потому что «мама была в командировке».

Рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Тарховой и ее предполагаемых сообщников началось 22 мая 2026 года, тогда же стартовал допрос свидетелей. Во вторник, 23 июня, прошло второе заседание, на котором среди прочих допросили друга экс-мэра Александра Кузнецова, проработавшего помощником Виктора Тархова 30 лет, продавцов, у которых Екатерина Тархова в январе 2025 года приобрела сабельную пилу и щелочь, и таксистов, которые часто подвозили Екатерину Тархову. Именно Александр Кузнецов написал заявление о пропаже Виктора и Натальи Тарховых, так как ему показалось странным, что приятель не отвечал на звонки ни перед Новым годом, ни перед днем рождения 3 января. С его номера лишь приходили sms с обещаниями перезвонить позже, но звонков так и не было, а Виктор Тархов «всегда перезванивал, если обещал перезвонить».

По данным следователей СКР, Екатерине Тарховой помогла разработать преступный план Светлана Метревели. Племянник Светланы Метревели Дмитрий Метревели после гибели супругов в период с конца декабря 2024 года до начала января 2025 года помог избавиться от тел: трупы заморозили, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Останки убитых найти так и не удалось. До задержания Екатерина Тархова успела среди прочего продать при помощи матери Светланы Метревели Таисии Киселевой автомобиль Toyota RAV4, принадлежавший Натальи Тарховой, и получить вместо Виктора Тархова по поддельной доверенности дивиденды от ООО «Новитрек» в размере 500 тыс. руб., считает следствие. Таисия Киселева находится под домашним арестом, Светлана и Дмитрий Метревели — в международном розыске. В интервью телеканалу «Россия» Екатерина Тархова заявила, что не планировала убивать родных, а лишь хотела получить их имущество, чтобы рассчитаться по долгам, которые накопились из-за того, что она оплачивала услуги гадалки, чтобы наладить отношения с матерью. Дмитрий Метревели привез «жидкость» для того, чтобы якобы затуманить рассудок Виктора и Натальи Тарховых и вынудить их подписать документы в пользу Светланы Метревели.

Водитель Людмилы и Натальи Тарховых Эльдар Минибаев рассказал в суде, что однажды стал свидетелем потасовки Екатерины Тарховой с бабушкой во дворе дома, где жил бывший мэр. Внучка Виктора Тархова якобы пыталась ударить бабушку.

«Я их разнимал. Я находился в машине, когда увидел, что происходит. Подсудимая схватила Наталью Ивановну за одежду, я ее оттащил. Подсудимая начала оскорблять меня, говорить неприятные вещи. Потом вышел Виктор Александрович и увел Наталью Ивановну»,— сказал свидетель. По словам водителя, конфликт был из-за денег. Наталья Тархова рассказывала ему, что внучка часто просила деньги.

Подруга семьи Тарховых Ольга Иринина вспомнила в суде, что конфликты с внучкой у Виктора и Натальи Тарховых были почти каждую неделю, Екатерина периодически требовала разные суммы денег то на открытие магазина, то еще на что-то, и высказывала своей бабушке недовольство, что ей уделяют недостаточно внимания и финансирования.

По словам свидетельницы, Екатерина Тархова в последнее время «трясла деньги» с бабушки и дедушки. Наталья Тархова прибегала к подруге в слезах и говорила, что Екатерина Тархова снова требует деньги.

«Виктору и Людмиле она не хотела говорить. У мужа были проблемы с сердцем. И дочь она не хотела беспокоить. Наталья рассказывала, что Екатерина якобы хочет открыть свой магазин, на что нужны деньги. Виктор Тархов долгое время не знал о ситуации. Потом, узнав, однажды вытолкал Екатерину из квартиры, чтобы та ушла»,— рассказывает свидетельница в суде. Со слов свидетельницы, Екатерина проживала в квартире, аренду которой оплачивала Наталья Тархова.

Еще один свидетель — владелец антикварного магазина — рассказал, как Екатерина Тархова приносила картины. Она сказала, что дедушка разбирал свой офис и разрешил ей продать картины. Каждая из картин была оценена в несколько тысяч рублей.

Согласно показаниям другого свидетеля — знакомой Екатерины Тарховой по детской площадке — внучке бывшего мэра в декабре 2024 года нужна была помощь с покупкой билетов на самолет.

«Один раз она сказала, что у нее нет интернета. В другой раз объяснила, что не умеет пользоваться сайтом, на котором можно купить билет. 31 декабря она попросила купить билет из Самары в Тбилиси на имя Таисии Киселевой. 16 декабря 2025 года я купила Екатерине билеты из Самары в Москву и из Москвы в Самару»,— сказала свидетель.

Екатерина Тархова слушала спокойно показания каждого свидетеля, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Суд сегодня планировал допросить еще троих человек, но их не удалось обнаружить в коридоре, где ожидали свидетели. После допроса свидетелей показания должна дать сама подсудимая.

Руфия Кутляева, Сабрина Самедова