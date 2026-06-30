С начала года в ХМАО утонули 25 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) с начала 2026 года утонули 25 человек, включая четырех несовершеннолетних, сообщили в региональном МЧС. На текущий момент в округе зарегистрировано 38 происшествий на воде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается рост количества происшествий на 58%, гибели людей — на 32%, гибели детей — в два раза. При этом в прошедший понедельник в Югре утонули три человека, были спасены два человека. Тела двух мужчин без признаков жизни были обнаружены на озере Комсомольское и озере Кирпич на территории СОНТ «Транснефть» в Нижневартовске. Один мужчина был спасен в районе городского пляжа Лангепаса. На реке Вах в Нижневартовском районе купались два ребенка: мальчик был спасен, девочка утонула.

Чаще всего жители гибнут во время купания — с начала года в результате этого погибли 10 человек, включая четырех детей. Пятеро утонули из-за происшествий с маломерными судами. Еще два человека провалились под лед, один погиб во время рыбалки. Кроме того, устанавливаются обстоятельства гибели еще семи человек, тела которых были найдены без признаков жизни.

Всего в Югре в этом году задекларировано девять пляжей, но на данный момент введены в эксплуатацию пять: на озере Сырковый Сор в Салыме, на озере Зеркальное в поселке Приобье, на озере Окунево в Советском районе, на озере Нешинелор в Белоярском, а также на протоке Каюковская в Лангепасе.

С начала года на территории Уральского федерального округа (УрФО) на водоемах погибли 102 человека, из них более половины пришлось на июнь. Полпред Артем Жога потребовал усилить профилактику в регионах: обследовать водоемы и работать с населением.

Ирина Пичурина