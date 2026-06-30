Суд заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании 76 млн рублей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Елизаветы Батюты, известной как Лиза Миллер. Ее обвиняют в отмывании более 76 млн руб. Дело направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения, сообщило надзорное ведомство.

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Фото: @kto_takaya_tyt Лиза Миллер

Фото: @kto_takaya_tyt

Рассмотрение дела пройдет в таком режиме, поскольку блогер находится в розыске. Ее также заочно арестовали.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2024-го девушка легализовала более 76 млн руб., полученных из-за уклонения от уплаты налогов, путем финансовых операций и сделок. Блогер оплатила часть стоимости Rolls-Royce (3,7 млн руб.), частично — квартиру в Абу-Даби (44,3 млн руб.). Более 28,3 млн руб. она перечислила на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юрлица.

Дело в отношении Лизы Миллер возбудили в октябре 2025 года. Как утверждал СКР, в 2020–2022 годах девушка не выплатила налогов на сумму более 130 млн руб., затем она легализовала часть этих денег.

Елизавета Батюта — основательница сети клиник лазерной эпиляции «Миссис Лазер». Она также ведет блог об отношениях, воспитании детей и материнстве. На аккаунт Лизы Миллер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 6 млн человек. Блогер проживает в Дубае.