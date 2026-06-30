Суд заочно рассмотрит дело блогера Лизы Миллер об отмывании 76 млн рублей
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Елизаветы Батюты, известной как Лиза Миллер. Ее обвиняют в отмывании более 76 млн руб. Дело направлено в суд в Москве для заочного рассмотрения, сообщило надзорное ведомство.
Лиза Миллер
Фото: @kto_takaya_tyt
Рассмотрение дела пройдет в таком режиме, поскольку блогер находится в розыске. Ее также заочно арестовали.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, с декабря 2020 года по апрель 2024-го девушка легализовала более 76 млн руб., полученных из-за уклонения от уплаты налогов, путем финансовых операций и сделок. Блогер оплатила часть стоимости Rolls-Royce (3,7 млн руб.), частично — квартиру в Абу-Даби (44,3 млн руб.). Более 28,3 млн руб. она перечислила на личный банковский счет в качестве дивидендов от подконтрольного юрлица.
Дело в отношении Лизы Миллер возбудили в октябре 2025 года. Как утверждал СКР, в 2020–2022 годах девушка не выплатила налогов на сумму более 130 млн руб., затем она легализовала часть этих денег.
Елизавета Батюта — основательница сети клиник лазерной эпиляции «Миссис Лазер». Она также ведет блог об отношениях, воспитании детей и материнстве. На аккаунт Лизы Миллер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписаны более 6 млн человек. Блогер проживает в Дубае.
Уголовные дела об отмывании денег по статье 174.1 УК РФ, которая вменяется Лизе Миллер, стали распространённым явлением среди известных блогеров. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены Александре Митрошиной, а также Елене Блиновской и её мужу Алексею Блиновскому. В случае Александры Митрошиной, ей вменили легализацию 115 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов, путём покупки элитной недвижимости в Москве, за что суд приговорил её к трём годам условно с трёхлетним испытательным сроком, штрафом 900 тыс. рублей и конфискацией имущества.
Елене Блиновской вменили неуплату налогов и отмывание преступных доходов на сумму 716,6 млн рублей, а также неправомерный оборот средств платежей, за что она получила четыре с половиной года колонии. Ей также инкриминировали схему дробления бизнеса. Эти дела подчеркивают активное внимание правоохранительных органов к финансовой деятельности блогеров и их ответственность за легализацию средств, полученных путем уклонения от уплаты налогов.