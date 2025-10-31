Блогера Лизу Миллер заподозрили в легализации средств

Следователи возбудили уголовное дело против блогера Елизаветы Батюты, известной как Лиза Миллер. Ее подозревают в легализации средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиза Миллер

Фото: @kto_takaya_tyt Лиза Миллер

Фото: @kto_takaya_tyt

Как считает следствие, госпожа Батюта в 2020-2022 годах не выплатила налогов на сумму более 130 млн руб. Затем она легализовала часть суммы «путем финансовых операций». Правоохранители установили, что подозреваемая сейчас находится не в России. Следователи планируют заочно предъявить ей обвинения и объявить в розыск.

Елизавета Батюта является основателем сети клиник лазерной эпиляции «Миссис Лазер». Она также ведет блог об отношениях, воспитании детей и материнстве. На аккаунт Лизы Миллер в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена) подписаны более 6 млн человек. Блогер проживает в Дубае.

Никита Черненко