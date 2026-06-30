Суд в США приговорил китайского миллиардера-диссидента к 30 годам тюрьмы

Федеральный суд Манхэттена приговорил китайского бизнесмена Го Вэньгуя к 30 годам лишения свободы за мошенничество на $1 млрд, сообщает CNN. Суд обязал его вернуть $889 млн пострадавшим от его действий сотням представителей китайской диаспоры в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Го Вэньгуй

Фото: Don EMMERT / AFP Го Вэньгуй

Фото: Don EMMERT / AFP

Го Вэньгуй в начале 2000-х годов был одним из главных застройщиков в Пекине и одним из богатейших людей Китая. Его фирма строила комплекс жилых и коммерческих зданий Pangu Plaza в виде дракона к Олимпиаде 2008 года. Из-за обвинений в мошенничестве в 2014 году он бежал в США, откуда начал активно критиковать китайские власти и обвинять высокопоставленных чиновников КНР в коррупции.

Представляя себя китайским диссидентом и поборником демократии, Го Вэньгуй заручился поддержкой китайской диаспоры в США, обзавелся связями со многими американскими политиками консервативного толка, был членом гольф-клуба Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. В 2017 году он получил в США убежище на основании якобы имевшегося политического преследования в Китае. Он начал строить новую бизнес-империю, собирая средства у членов китайской диаспоры. Средства при этом он тратил на свою роскошную жизнь, и в марте 2022 года бизнесмена арестовали. В июле 2024 года его признали виновным в мошенничестве на $1 млрд. Сам бывший бизнесмен свою вину не признал, утверждая, что тратил средства на политические цели.

Оглашая приговор, судья Аналиса Торрес заявила, что Го Вэньгуй «посвятил свою жизнь увеличению своего богатства» и «охоте на людей, мечтавших о демократическом Китае». По ее словам, он был «не демократическим активистом, а спекулянтом, мошенником и вором».

Алена Миклашевская