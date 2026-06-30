На подлете к Москве сбили 61 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отражена очередная массовая атака беспилотников на город. С 20:00 вчерашнего дня силы ПВО только на подлете к Москве уничтожили 61 БПЛА.

Московские власти о пострадавших и разрушениях не отчитывались. В Подмосковье средства ПВО и РЭБ за ночь отразили атаку 60 беспилотников, заявил губернатор Андрей Воробьев. В подмосковном Егорьевске при атаке БПЛА был частично разрушен частный дом. Пострадали три человека, погиб шестимесячный ребенок.