Минобороны России поразило дронами 25 украинских АЗС
Российская армия ударила беспилотниками по 25 украинским автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Удары нанесены бригадой войск беспилотных систем «Варяг». Цели находились в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.
По данным министерства, регулярные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры «существенно нарушают транспортную логистику ВСУ». Вчера российские вооруженные силы поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области. При атаке также применялись дроны «Герань-2» и «Герань-4».
Удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая газоэнергетические объекты, аэродромы, места хранения БПЛА и склады горючего, регулярно наносятся Вооруженными силами России. Эти действия направлены на нарушение логистики ВСУ и обеспечение работы украинского военно-промышленного комплекса. Российское Минобороны заявляет, что все цели ударов обычно достигаются, а атаки являются ответом на действия Украины.
В течение 2025-2026 годов Минобороны России неоднократно сообщало о групповых и массированных ударах высокоточным оружием и беспилотниками по аналогичным целям. Например, в январе 2026 года и октябре 2025 года сообщалось о поражении энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей нужды ВСУ, а также складов горючего. Аналогичные удары по энергетическим объектам и предприятиям ВПК Украины происходили с сентября 2025 года.