Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, включая газоэнергетические объекты, аэродромы, места хранения БПЛА и склады горючего, регулярно наносятся Вооруженными силами России. Эти действия направлены на нарушение логистики ВСУ и обеспечение работы украинского военно-промышленного комплекса. Российское Минобороны заявляет, что все цели ударов обычно достигаются, а атаки являются ответом на действия Украины.

В течение 2025-2026 годов Минобороны России неоднократно сообщало о групповых и массированных ударах высокоточным оружием и беспилотниками по аналогичным целям. Например, в январе 2026 года и октябре 2025 года сообщалось о поражении энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей нужды ВСУ, а также складов горючего. Аналогичные удары по энергетическим объектам и предприятиям ВПК Украины происходили с сентября 2025 года.