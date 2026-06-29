Российская армия ударила по газораспределительной станции в Харьковской области

Вооруженные силы России для «снижения военно-экономического потенциала» Украины в ночь на 29 июня поразили газораспределительную станцию (ГРС) в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области. При атаке применялись БПЛА «Герань-2» и «Герань-4», сообщила пресс-служба российского Минобороны.

В итоге удалось вывести из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке сырья. На объектах ГРС начался пожар, указано в сообщении ведомства.