Казахстан еще не восстановил добычу на Карачаганаке после инцидента в Оренбурге
На месторождении Карачаганак добывают около 28 тыс. т жидких углеводородов в сутки вместо 31 тыс. тонн. Об этом сообщил глава «КазМунайГаза» (КМГ) Асхат Хасенов. Добычу сократили после 26 июня, когда произошла атака беспилотников в Оренбургской области.
«Сегодня процесс добычи продолжается. Действующие ограничения связаны с предыдущими обстоятельствами. Нам удалось восстановить добычу до порядка 28 тыс. тонн в сутки»,— рассказал господин Хасенов в кулуарах парламента (цитата по «Интерфаксу»).
Карачаганакское месторождение — крупнейшее в Казахстане. Оттуда сырой газ поставляется на Оренбургский завод «Газпрома». Власти на прошлой неделе уверяли, что газоснабжение Казахстана, несмотря на сокращение добычи, не нарушено.
24 июня ВСУ ударили по Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев сообщал, что несколько БПЛА сбили над промышленным предприятием в областном центре, не уточнив его название. В тот же день официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила, что страна скорректировала логистику поставок газа и покрывает потребности в топливе из-за «инцидента на Оренбургском ГПЗ».
Добыча нефти и газа на Карачаганакском месторождении напрямую зависит от отправки сырого газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Ранее, 19 октября 2025 года, Оренбургский ГПЗ уже подвергался атаке беспилотников, предположительно украинских ВСУ. В результате этой атаки были повреждены один из цехов и частично инфраструктура завода, что привело к временной приостановке приема газа с Карачаганака.
После того инцидента прием газа был возобновлен с 22 октября 2025 года, но в значительно меньших объемах. Полное восстановление мощностей до 82% от плановых объемов произошло к 17 ноября 2025 года. Казахстан неоднократно выражал обеспокоенность атаками на объекты газовой инфраструктуры и нефтеперекачивающие станции, что также привело к консультациям с Украиной по дипломатическим каналам в феврале 2025 года после атаки на КТК.