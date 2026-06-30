Казахстан еще не восстановил добычу на Карачаганаке после инцидента в Оренбурге

На месторождении Карачаганак добывают около 28 тыс. т жидких углеводородов в сутки вместо 31 тыс. тонн. Об этом сообщил глава «КазМунайГаза» (КМГ) Асхат Хасенов. Добычу сократили после 26 июня, когда произошла атака беспилотников в Оренбургской области.

«Сегодня процесс добычи продолжается. Действующие ограничения связаны с предыдущими обстоятельствами. Нам удалось восстановить добычу до порядка 28 тыс. тонн в сутки»,— рассказал господин Хасенов в кулуарах парламента (цитата по «Интерфаксу»).

Карачаганакское месторождение — крупнейшее в Казахстане. Оттуда сырой газ поставляется на Оренбургский завод «Газпрома». Власти на прошлой неделе уверяли, что газоснабжение Казахстана, несмотря на сокращение добычи, не нарушено.

24 июня ВСУ ударили по Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев сообщал, что несколько БПЛА сбили над промышленным предприятием в областном центре, не уточнив его название. В тот же день официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила, что страна скорректировала логистику поставок газа и покрывает потребности в топливе из-за «инцидента на Оренбургском ГПЗ».