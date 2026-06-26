На Карачаганаке в Казахстане вынужденно сократили добычу нефти и газа

Крупнейшее в Казахстане нефтегазовое месторождение в Карачаганаке сократило добычу на 9 тыс. т, сообщил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов. Это произошло после недавнего «инцидента на Оренбургском ГПЗ», рассказал он журналистам.

Господина Аккенженова спросили, повлияет ли обстановка на Оренбургском ГПЗ на добычу на месторождении. «На сегодняшний момент мы вынуждены были сократить добычу на Карачаганакском месторождении с 34 до 25 тыс. То есть, сокращение составляет 9 тыс. тонн»,— ответил он (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минэнерго республики признал, что прием газа «естественно сокращен». «При этом газоснабжение Казахстана не нарушено. Мы все наши обязательства по поставкам газа выполняем в полном объеме»,— заключил он.

24 июня ВСУ ударили по Оренбургской области. Губернатор Евгений Солнцев сообщал, что несколько БПЛА сбили над промышленным предприятием в областном центре, не уточнив его название. В тот же день официальный представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева заявила, что страна скорректировала логистику поставок газа и покрывает потребности в топливе из-за «инцидента на Оренбургском ГПЗ».

Добыча нефти и газа на Карачаганакском месторождении напрямую зависит от отправки сырого газа в Оренбург. После атаки беспилотников на завод в октябре прошлого года отправка сырого газа с месторождения временно прекращалась. Минэнерго подчеркивало, что это не отразилось на поставках газа в Казахстан.